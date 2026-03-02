  Įspūdinga vaizdo siena

    Signage Solutions Vaizdo sienos ekranas

    55BDL8107X/00

    Įspūdinga vaizdo siena

    Pateikite prezentacijas ir įmonių prekių ženklus aukštesniu lygiu. „Philips X-Line Videowall“ ekranas su „Pure Colour Pro“ pagyvina turinį, kad iš tikrųjų visose situacijose prikaustytų auditorijos dėmesį.

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus „Videowall“ serija

    Įkvėpkite savo komandą ir svečius

    • 55 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Full HD“
    • 700 cd/m²
    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

    Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas

    Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei nebeveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

    Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido

    Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD52 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

    Padidinkite „Android“ apdorojimo galią naudodami pasirenkamą CRD52 modulį

    Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD52 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ kompiuterio galią be laidų. Tiesiog prijunkite prie OPS lizdo, turinčio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).

    Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas

    „Plytelių“ režimas. Kurkite tarsi iš plytelių sudėtas bet kokio dydžio 4K vaizdo sienas

    Sujunkite du ar daugiau profesionalių „Philips“ ekranų, kad sukurtumėte tarsi iš plytelių sudėtą vaizdo sieną, nenaudodami išorinių prietaisų. Turiniu rūpinasi vienas leidėjas, nesvarbu, ar turite keturis ar 40 ekranų. 4K turinys visiškai palaikomas ir, jei rodote šį turinį keturiuose ekranuose, matote geriausią įmanomą taškinę rezoliuciją.

    Itin siauri rėmai. Dėmesio neblaškantiems vaizdams

    Pagerinkite vaizdo kokybę su „Pure Colour Pro“. Didesnis skaistis perteikiamas naudojant individualiai pritaikomus spalvų temperatūros nustatymus ir patobulintą gama kalibravimą, todėl turinys rodomas aiškiau ir skaisčiau bei, pasitelkus vizualų mirksėjimą, sukuriant neįtikėtinai realų vaizdą.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      138.7  cm
      Ekrano įstrižainė (coliais)
      54.5  in
      Kraštinių santykis
      16:9
      Skiriamoji ekrano geba
      1920 x 1080 p
      Pikselio dydis
      0,63 x 0,63 mm
      Optimali geba
      1920 x 1080, 60 Hz
      Ryškumas
      700  cd/m²
      Ekrano spalvos
      1,07 mlrd.
      Kontrastingumo santykis (tipinis)
      1200:1
      Dinaminis kontrasto santykis
      500 000:1
      Reakcijos laikas (tipinis)
      8  ms
      Žiūrėjimo kampas (horizontalus)
      178  laipsniai
      Žiūrėjimo kampas (vertikalus)
      178  laipsniai
      Rūkas
      25 %

    • Prijungimo galimybė

      Garso išvestis
      3,5 mm mini lizdas (x 1)
      Vaizdo įvestis
      • DVI-D (x 1)
      • VGA (analoginis „D-Sub“) (x 1)
      • „Display Port“ 1.3 (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      Garso įvestis
      3,5 mm mini lizdas (x 1)
      Kitos jungtys
      • OPS
      • USB 2.0 (x 1)
      • Šiluminis jutiklis
      Vaizdo išvestis
      „DisplayPort“ 1.3 (x 1)
      Išorinis valdymas
      • IR (įėjimas), 3,5 mm lizdas
      • LAN RJ45 (x 2)
      • Signalo perdavimo kilpa RJ45 (x 2)

    • Patogumas

      Vietos parinkimas
      • Kraštovaizdis (24/7)
      • Portretas (24/7)
      Matricos išklotinė
      Iki 15 x 15
      Ekrano užsklandos funkcijos
      Pikselių keitimas, blanki šviesa
      Signalo praleidimas
      • „DisplayPort“
      • RJ45
      Lengvas įdiegimas
      • Pernešimo rankenos
      • Sumanusis įdėklas
      Energijos taupymo funkcijos
      Išmanusis energijos naudojimas
      Valdomas tinklu
      LAN (RJ45)

    • Garsas

      Integruoti garsiakalbiai
      2 x 10 W (RMS)

    • Maitinimas

      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      0,5 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      G
      Energijos suvartojimas
      EEI lot5 134W

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Kompiuterio formatai
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Vaizdo įrašų formatai
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60 Hz (HDMI / OPS / DP)

    • Matmenys

      Išmaniojo įdėklo anga
      100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6
      Įtaiso plotis
      1211,1  mm
      Gaminio svoris
      23,8  kg
      Įtaiso aukštis
      681,9  mm
      Įtaiso gylis
      95,3 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 94,3 mm (gylis ant rankenos)  mm
      Įtaiso plotis (coliais)
      47,68  in
      Įtaiso aukštis (coliais)
      26.85  in
      Sieninis laikiklis
      400 x 400 mm, M6
      Įtaiso gylis (coliais)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  in
      Rėmo plotis
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Eksploatavimo sąlygos

      Aukštis
      0–3000 m
      Temperatūros diapazonas (darbinės)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Temperatūros diapazonas (laikymo)
      −20–60  °C
      Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]
      20–80 % (be kondensato)
      Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]
      5–95 % (be kondensato)

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • Tarpo užpildymo priemonė x3
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • Trumpa instrukcija (x 1)
      • Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
      • RJ45 / RS232 keitiklis
      • Maitinimo laidas
      • DP laidas (x 1)
      • RJ45 laidas (x 1)
      • Kraštų išlyginimo kaištis (x 2)
      • Kraštų išlyginimo komplektas (1 vnt.)
      Pasirenkami priedai
      • Kraštų apdailos komplektas viršus / apačia: EFK5539
      • Kraštų apdailos komplektas kairė / dešinė: EFK5569

    • Kita

      Ekrano meniu kalbos
      • arabų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • japonų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • supaprastinta kinų
      • turkų
      • tradicinė kinų
      Garantija
      3 metų garantija
      Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams
      • CE
      • FCC, A klasė
      • RoHS
      • CB

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

