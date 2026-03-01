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  • „Philips Signage 2000“ serija „Philips Signage 2000“ serija „Philips Signage 2000“ serija

    Signage Solutions „Philips Signage 2000“ serija

    65BDL2050A/00

    „Philips Signage 2000“ serija

    „Philips Signage“ 2000 serija grąžina informacinius ekranus prie pagrindų – tai paprastas, bet stilingas ekranas, veikiantis 16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę, skirtas lengvai integruoti be jokių nereikalingų papildomų funkcijų. Veikia su „Android 14“ operacine sistema, palaiko UHD raišką ir pasižymi 400 nitų ryškumu.

    Signage Solutions „Philips Signage 2000“ serija

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    „Philips Signage 2000“ serija

    Paprastumas, įkūnytas dizaino – skaitmeninio ekrano paprastumas

    • 65 col.
    • Veikia su „Android 14“
    • 400 cd/m²

    16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę – turėkite savo turinį tada, kai jo reikia.

    „Philips Signage“ 2000 serijos UHD ekranai, kurių ryškumas siekia 400 cd/m², sukurti veikti 16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę – tai idealus sprendimas verslui, veikiančiam nuo aušros iki sutemų ir siekiančiam palikti įspūdį.

    „Android 14“ profesionali vienalustė sistema.

    „Philips Signage“ 2000 serijos ekranas, veikiantis su „Android 14“ operacine sistema, yra sukurtas naudojant profesionalią platformą su integruotu patikimu ryšiu ir saugumu. Jis optimizuotas naudoti su „Android“ programėlėmis ir leidžia įdiegti internetines programėles bei programinę įrangą tiesiai į ekraną, todėl nereikia naudoti išorinio medijos grotuvo.

    Pasirenkama belaidžio ekrano bendrinimo funkcija naudojant „Philips ScreenShare“.

    Moderniai išplėskite savo ekrano galimybes naudodamiesi mūsų modulinio tipo sprendimu. Tai suteikia galimybę papildomai įdiegti „WiFi“ ir „Bluetooth“ funkcijas naudojant papildomą CRD22 modulį, taip pat „Philips ScreenShare“ funkciją. Be to, didelis dėmesys skiriamas pakartotiniam naudojimui, perdirbamumui ir tvarumui, o tai leidžia sumažinti elektros ir elektronikos įrangos atliekų kiekį.

    „FailOver“ pagrindai. Didesnis užtikrinimas, kad turinys visada bus rodomas.

    „FailOver“ pagrindai per 5 V „hotplug“ aptikimą. Ypač svarbu reikliam komerciniam naudojimui, „FailOver“ per 5 V „hotplug“ leidžia nustatyti antrinį turinio šaltinį, kuris automatiškai bus paleistas tuo atveju, jei pagrindinis medijos srautas netikėtai sutriktų.

    Parengta „Philips Wave“ nuotolinio įrenginio valdymui.

    Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Signage“ 2000 serijos ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes įdiegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, atkūrimo sąrašų valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  cm
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160, 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Picture enhancement
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panel technology
      ADS
      Operating system
      Android 14
      Haze
      1 %

    • Prijungimo galimybė

      Video input
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Other connections
      USB 3.0 (x2)
      Video output
      N/A
      External control
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Line out
      3,5 mm lizdas (fiksuotas garso lygis)

    • Patogumas

      Placement
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Tiled Matrix
      Iki 3 x 3
      Keyboard control
      • Lockable
      • Hidden
      Remote control signal
      Lockable
      Signal loop through
      IR Loopthrough
      Energy saving functions
      ECO mode
      Network controllable
      RJ45

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V, ~50 / 60 Hz
      Consumption (Typical)
      134  W
      Standby power consumption
      <0,5 W
      Energy Label Class
      G

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1462,3  mm
      Product weight
      28,5  kg
      Set Height
      837,3  mm
      Set Depth
      68,9 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 89,9 mm (gylis ant rankenos)  mm
      Set Width (inch)
      57,57  in
      Set Height (inch)
      32.96  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, M8
      Set Depth (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  in
      Bezel width
      14,9 mm (vienodas rėmas)
      Product weight (lb)
      62,83  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      5–40  °C
      MTBF
      30 000  val.
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      10–90 % SD (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Vidinis leistuvas

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memory
      3GB RAM
      Storage
      16GB

    • Priedai

      Included accessories
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Optional accessories
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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