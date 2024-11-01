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    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

    65BDL3650Q/02

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    Teikite informaciją ir sužavėkite naudodami „Philips Q-Line 4K Ultra HD“ skaitmeninį ekraną. Šis patikimas, lengvai įdiegiamas, „Android“ ekranų sistemos sprendimas yra paruoštas valdyti nuotoliniu būdu naudojant „Wave“ technologiją, todėl galite visiškai valdyti bet kuriuo metu ir bet iš kur.

    Deja, šis produktas jau nebėra

    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

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    Universalus ir lengvai nustatomas 18/7 ekranas

    • 65 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Ultra HD“

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „fullHD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per „WiFi“ arba RJ45 laidu ir mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais.

    „FailOver“. Užtikrinkite, kad ekrane niekada nedingtų vaizdas

    „FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu įvesties šaltinio ar programėlės veikimo sutrikimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.

    Lengvai planuokite turinio perdavimą iš USB arba vidinės atminties

    Lengvai planuokite turinio leidimą iš USB arba vidinės atminties. Bus sustabdytas profesionalaus „Philips“ ekrano budėjimo režimas ir rodomas norimas turinys. Pabaigus rodyti, vėl bus įjungtas budėjimo režimas.

    Pasirenkama sąveika belaidžiam ekrano bendrinimui

    Belaidžiu būdu bendrinkite ekraną naudodami turimą „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtumėte akimirksniu ir saugiai prijungti prietaisus, arba naudokite mūsų pasirinktinį HDMI sąveikos raktą, kad galėtumėte tiesiogiai transliuoti ekrane neprijungdami jo prie saugaus tinklo.

    „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

    Naudojant mūsų „Android 10 SoC“ platformą, šie sunkias užduotys atliekantys profesionalūs „Philips“ ekranai yra optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms, o internetines programėles galite įdiegti tiesiai ekrane. Lankstus ir saugus sprendimas, užtikrinantis, kad ekrano specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

    Pasiekite revoliucinių rezultatų su „Wave“

    Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Q-Line“ ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes diegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, grojaraščių valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  cm
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160, 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Picture enhancement
      • 3/2–2/2 judesių judant žemyn
      • Progresinis skenavimas
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      Panel technology
      ADS
      Operating system
      „Android 10“
      Haze
      25 %

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      3,5 mm lizdas
      Video input
      • USB 2.0 (x 2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 1)
      Audio input
      3,5 mm lizdas
      Other connections
      • „Micro SD“
      • OPS
      External control
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      • RJ45

    • Patogumas

      Placement
      • Kraštovaizdis (18/7)
      • Portretas (18/7)
      Tiled Matrix
      Iki 3 x 3
      Keyboard control
      • Paslėptas
      • Užrakinamas
      Remote control signal
      Užrakinamas
      Signal loop through
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Ease of installation
      Sumanusis įdėklas
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V, ~50 / 60 Hz
      Consumption (Typical)
      134  W
      Standby power consumption
      <0,5 W
      Power Saving Features
      Išmanusis energijos naudojimas
      Energy Label Class
      G

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1462,3  mm
      Product weight
      28,5  kg
      Set Height
      837,3  mm
      Set Depth
      68,9 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 89,9 mm (gylis ant rankenos)  mm
      Set Width (inch)
      57,57  in
      Set Height (inch)
      32.96  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, M8
      Set Depth (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  in
      Bezel width
      14,9 mm (vienodas rėmas)
      Product weight (lb)
      62,83  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Humidity range (operation)[RH]
      20–80 % SD (be kondensato)
      Humidity range (storage) [RH]
      5–95 % SD (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Vidinis leistuvas

      CPU
      „Quad Core Cortex A55“
      GPU
      G52 MC1
      Memory
      • 16 GB
      • 3GB DDR

    • Priedai

      Included Accessories
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • AC maitinimo laidas
      • KS jungiklio dangtelis
      • Laidų gnybtai (x 2)
      • HDMI laidas (1,8 m) (x 1)
      • Trumpa instrukcija
      • Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
      • RS232 laidas
      • USB dangtelis (x 1)

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • supaprastinta kinų
      • tradicinė kinų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • turkų
      • japonų
      • arabų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • FCC, A klasė
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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