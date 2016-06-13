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    Profesionalus televizorius

    65HFL2859T/12

    Maloniai nustebinkite

    Parodykite svečiams, kaip Jūs jais rūpinatės, įsigiję šį nebrangų „profesionalų televizorių“. Galėsite naudotis specialiomis svetingumo funkcijomis, tokiomis kaip pradžios puslapių su prekinių ženklu, diegimu iš USB, meniu ir valdymo užrakinimu.

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    Profesionalus televizorius

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    svečius

    • 65" „Studio“
    • 4K „Ultra HD“
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu

    Pasveikinkite svečius tinkintu pradžios puslapiu

    Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.

    Greitas įdiegimas naudojant visų nustatymų kopijavimą per USB

    Greitas įdiegimas naudojant visų nustatymų kopijavimą per USB

    Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.

    USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

    USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

    Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

    4K „Ultra HD“ – skiriamoji geba, kokios jums dar neteko matyti

    Mėgaukitės televizija kitaip, nei tai darėte iki šiol – keturis kartus didesnė raiška nei tradicinių „Full HD“ televizorių. 3840 x 2160 pikselių raiška suteikia galimybę atkurti ištobulintą ir natūralų vaizdą – tai langas į naują pasaulį.

    Vienas bendras analoginių ir skaitmeninių kanalų sąrašas

    Vienas integruotas skaitmeninių ir analoginių kanalų sąrašas. Tai leidžia svečiams sklandžiai perjungti tarp analoginių ir skaitmeninių kanalų.

    Pažangus garso reguliavimas, kad nebūtų trikdoma svečių ramybė

    Naudodami garso reguliavimą galite nustatyti televizoriaus paleidimo garsumą ir garso diapazoną, kurio veikiantis televizorius negali viršyti reguliuojant garsumą, taip užtikrinant greta gyvenančių svečių ramybę.

    Užrakinkite vietinį valdiklį ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo

    Įjungdamas arba išjungdamas vietinio valdiklio užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant mygtukais.

    Diegimo meniu užrakinimas

    Apsaugo nuo neįgaliotos prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.

    Nedidelės energijos sąnaudos

    „Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Aspect ratio
      16:9
      Diagonal screen size (inch)
      65  in
      Diagonal screen size (metric)
      164  cm
      Display
      „4K Ultra HD LED“
      Panel resolution
      3840 x 2160 p
      Ryškumas
      350  cd/m²
      Kontrastingumo santykis (tipinis)
      4000
      Matymo kampas
      178º (H) / 178º (V)

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      HDMI
      Iki 3840 x 2160p esant 60 Hz
      Imtuvas
      • T2 HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz
      • Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz
      USB
      • HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz
      • Kiti: iki 1920 x 1080 esant 60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (iki 2160p60)
      Analoginė televizija
      • PAL
      • SECAM

    • Savybės

      Lengva naudoti
      • Vaizdo stilius
      • Garso stilius
      Skaitmeninės paslaugos
      • Subtitrai
      • Teletekstas
      • MHEG
      • „Now & Next“
      • 8d EPG
      Vietinis valdymas
      Klaviatūra (6 mygtukai)

    • Viešbučiams pritaikytos funkcijos

      Viešbučio režimas
      • Vietinio valdymo užraktas
      • Meniu užraktas
      • Meniu užrakto įdiegimas
      • Garsumo ribojimas (įskaitant HP)
      Kalėjimo režimas
      • aukšto saugos lygio režimas
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
      Laikmatis
      • Išsijungimo laikmatis
      • Žadinimo signalas
      Įjungimo valdymas
      • Kanalas / šaltinis
      • Vaizdo stilius
      • Garsumas (įskaitant HP)
      Apsauga nuo vagystės
      „Kensington“ užraktas
      Energijos tiekimo valdymas
      Ekonomiškas / greitas įjungimas
      Jūsų gamintojas
      Pasveikinimo logotipas
      Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
      • per USB
      • Momentinis pradinis kopijavimas
      Valdymas
      Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
      Nuotolinis valdymas
      • Pritaikytas kabelio juostai
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
      Kanalai
      • Bendras sąrašas
      • Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

    • Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

      Valdymas
      Universalus nuotolinis valdymas
      Patogumas
      Ausinių išvestis

    • Daugialypė terpė

      Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • Formatai: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Palaikomi muzikos formatai
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      Palaikomi subtitrų formatai
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Palaikomi nuotraukų formatai
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Palaikoma vaizdo raiška iš USB
      iki 1920 x 1080p, esant 30 Hz
      Multimedijos jungtys
      USB

    • Garso įrašai

      Garso išvesties galia
      16 (2 x 8)  W
      Garsiakalbiai
      • 2,0
      • Nukreiptas žemyn
      Garso funkcijos
      • Vienodintuvas
      • Balansas
      • AVL
      • „Incredible Surround“
      • Dinaminiai žemieji dažniai
      • „Dolby MS10“

    • Maitinimas

      Mains power
      Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
      Ambient temperature
      5-45 °C
      Standby power consumption
      < 0,3 W
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      A+
      ES Energijos ženklinimo etiketės galia
      118  W
      Power Saving Features
      Eko režimas
      Metinis energijos suvartojimas
      172  kW·h

    • Priedai

      Įtraukta
      • Nuotolinio valdymo pultas 22AV1407A/12
      • 2 x AAA akumuliatoriai
      • Pažangus stovas
      • Garantijos lapelis
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      Papildomai
      Nustatymas RC 22AV9573A

    • Jungtys apačioje

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Skaitmeninė garso išvestis
      Optinė
      VGA įvestis
      15 kontaktų, D-sub

    • Šoninės jungtys

      USB2
      USB 2.0
      CI+
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Ausinių išvestis
      Minikištukas

    • Galinės jungtys

      „Scart“
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Komponentinis
      YPbPr + K/D jungtis
      AV įvestis
      CVBS bendrinama su YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Jungiamumo pagerinimas

      „EasyLink“ (HDMI CEC)
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      • Sistemos parengtis
      • RC signalo perdavimas

    • Konstrukcija

      Spalva
      Juoda

    • Matmenys

      Set Width
      1460  mm
      Set Height
      838  mm
      Set Depth
      50  mm
      Product weight
      36,9  kg
      Set width (with stand)
      1460  mm
      Set height (with stand)
      903  mm
      Set depth (with stand)
      345  mm
      Product weight (+stand)
      37.5  kg
      Wall mount compatible
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Nuotolinis valdymas
    • Stalinis stovas
    • Garantijos lapelis
    Badge-D2C

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    • Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
    • Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

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