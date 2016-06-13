Parodykite svečiams, kaip Jūs jais rūpinatės, įsigiję šį nebrangų „profesionalų televizorių“. Galėsite naudotis specialiomis svetingumo funkcijomis, tokiomis kaip pradžios puslapių su prekinių ženklu, diegimu iš USB, meniu ir valdymo užrakinimu.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Pradžios puslapis rodomas kiekvieną kartą, kai tik įjungiamas televizorius. Diegimo metu pradžios puslapyje galite pridėti prekės ženklą ir jį tinkinti naudodami paprastą .png formato pradžios puslapio vaizdą.
Greitas įdiegimas naudojant visų nustatymų kopijavimą per USB
Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.
USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4K „Ultra HD“ – skiriamoji geba, kokios jums dar neteko matyti
Mėgaukitės televizija kitaip, nei tai darėte iki šiol – keturis kartus didesnė raiška nei tradicinių „Full HD“ televizorių. 3840 x 2160 pikselių raiška suteikia galimybę atkurti ištobulintą ir natūralų vaizdą – tai langas į naują pasaulį.
Vienas bendras analoginių ir skaitmeninių kanalų sąrašas
Vienas integruotas skaitmeninių ir analoginių kanalų sąrašas. Tai leidžia svečiams sklandžiai perjungti tarp analoginių ir skaitmeninių kanalų.
Pažangus garso reguliavimas, kad nebūtų trikdoma svečių ramybė
Naudodami garso reguliavimą galite nustatyti televizoriaus paleidimo garsumą ir garso diapazoną, kurio veikiantis televizorius negali viršyti reguliuojant garsumą, taip užtikrinant greta gyvenančių svečių ramybę.
Užrakinkite vietinį valdiklį ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo
Įjungdamas arba išjungdamas vietinio valdiklio užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant mygtukais.
Diegimo meniu užrakinimas
Apsaugo nuo neįgaliotos prieigos prie diegimo ir konfigūracijos nustatymų, kad svečiai galėtų mėgautis patogiu naudojimu, o jūsų išvengtumėte diegimo iš naujo išlaidų.
Nedidelės energijos sąnaudos
„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploatavimo išlaidas.
Techninės savybės
Vaizdas / ekranas
Aspect ratio
16:9
Diagonal screen size (inch)
65
in
Diagonal screen size (metric)
164
cm
Display
„4K Ultra HD LED“
Panel resolution
3840 x 2160 p
Ryškumas
350
cd/m²
Kontrastingumo santykis (tipinis)
4000
Matymo kampas
178º (H) / 178º (V)
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
HDMI
Iki 3840 x 2160p esant 60 Hz
Imtuvas
T2 HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz
Kiti: iki 1920 x 1080p esant 60 Hz
USB
HEVC: iki 3840 x 2160 esant 60 Hz
Kiti: iki 1920 x 1080 esant 60 Hz
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Digital TV
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (iki 2160p60)
Analoginė televizija
PAL
SECAM
Savybės
Lengva naudoti
Vaizdo stilius
Garso stilius
Skaitmeninės paslaugos
Subtitrai
Teletekstas
MHEG
„Now & Next“
8d EPG
Vietinis valdymas
Klaviatūra (6 mygtukai)
Viešbučiams pritaikytos funkcijos
Viešbučio režimas
Vietinio valdymo užraktas
Meniu užraktas
Meniu užrakto įdiegimas
Garsumo ribojimas (įskaitant HP)
Kalėjimo režimas
aukšto saugos lygio režimas
TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
Laikmatis
Išsijungimo laikmatis
Žadinimo signalas
Įjungimo valdymas
Kanalas / šaltinis
Vaizdo stilius
Garsumas (įskaitant HP)
Apsauga nuo vagystės
„Kensington“ užraktas
Energijos tiekimo valdymas
Ekonomiškas / greitas įjungimas
Jūsų gamintojas
Pasveikinimo logotipas
Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
per USB
Momentinis pradinis kopijavimas
Valdymas
Automatinio kanalų naujinimo blokavimas
Nuotolinis valdymas
Pritaikytas kabelio juostai
Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas