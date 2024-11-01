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    Signage Solutions „H-Line“ ekranas

    75BDL4003H/02

    Ryškiai matomas esant bet kokiam apšvietimui

    Būkite matomi dieną ir naktį su „Philips H-Line“ labai ryškiais ekranais. Puikus sprendimas, pasižymintis stulbinančiu aiškumu ir kontrastu bei skirtas įdomiam turiniui languose ir šviesesnėse vietose rodyti. Tinka naudoti tiek oro uostuose, tiek prekybos centruose ir kitose vietose.

    Deja, šis produktas jau nebėra

    Signage Solutions „H-Line“ ekranas

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    Ryškiai matomas esant bet kokiam apšvietimui

    Labai ryškus ekranas visą parą

    • 75 col.
    • 3000 cd/m²
    • „Ultra HD“
    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

    Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido

    Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido

    Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

    „FailOver“. Užtikrinkite, kad ekrane niekada nedingtų vaizdas

    „FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu medijos grotuvo gedimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.

    Padidinkite „Android“ apdorojimo galią naudodami pasirenkamą CRD50 modulį

    Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD50 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ apdorojimo galią be laidų. Tiesiog prijunkite prie OPS lizdo, turinčio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).

    Tinka ekstremalioms sąlygoms

    Patobulintas šilumos valdymas, „Hight Tni Liquid Crystal“ plokštės ir įmontuoti šilumos jutikliai, kad būtų galima susitvarkyti su aukšta aplinkos temperatūra. Ekrano ryškumas iki 2500 cd/m² esant dideliam aplinkos apšvietimui. Ekrano poliarizatorius suderinamas su poliarizuotais akiniais nuo saulės, kad būtų geriau matomas turinys.

    Itin didelio ryškumo gatvių ekranų sistemos

    Į gatvę nukreipti didelio ryškumo skaitmeniniai ekranai pritraukia dėmesį esant bet kokiam apšvietimui, sustiprina parduotuvės ekspozicijos įspūdį ir pritraukia klientų. Įspūdingu iki 3000 cd/m² ryškumu užtikrinamas labai geras matomumas ir puiki vaizdo kokybė net ir ekstremaliomis aplinkos apšvietimo sąlygomis.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      189.3  cm
      Diagonal screen size (inch)
      74.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,429 x 0,429 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 esant 60 Hz
      Brightness
      3000  cd/m²
      Display colors
      1,07 mlrd.
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      Picture enhancement
      • 3/2–2/2 judesių judant žemyn
      • Progresinis skenavimas
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      Panel technology
      IPS

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      3,5 mm lizdas
      Video input
      • „DisplayPort“ (1.2)
      • DVI-I (skaitmeninis + analoginis) 1 x
      • HDMI 2.0 (x 3)
      Audio input
      3,5 mm lizdas
      Other connections
      • OPS
      • USB 2.0 (x 2)
      Video output
      • „DisplayPort“ 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 1)
      External control
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      • RJ45
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

    • Patogumas

      Placement
      • Kraštovaizdis (24/7)
      • Portretas (24/7)
      Screen saving functions
      Pikselių keitimas, mažas ryškumas
      Keyboard control
      • Paslėptas
      • Užrakinamas
      Remote control signal
      Užrakinamas
      Signal loop through
      • „DisplayPort“
      • RS232
      • HDMI
      • „IR Loopthrough“
      Ease of installation
      • Pernešimo rankenos
      • Sumanusis įdėklas
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V KS, 50–60 Hz
      Consumption (Typical)
      510  W
      Consumption (Max)
      790
      Standby power consumption
      <0,5 W

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formats
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      1688,2  mm
      Product weight
      54,1  kg
      Set Height
      966,6  mm
      Set Depth
      111,1  mm
      Set Width (inch)
      66,46  in
      Set Height (inch)
      38.06  in
      Wall Mount
      600 x 400 mm, M8
      Set Depth (inch)
      4.37  in
      Bezel width
      18,8 (vienodas rėmas)
      Product weight (lb)
      119,27  svarų
      Išmaniojo įdėklo plotis
      180  mm
      Išmaniojo įdėklo aukštis
      300  mm

    • Eksploatavimo sąlygos

      Altitude
      0–3000 m
      Temperature range (operation)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Relative humidity
      20–80  %
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C
      Įspėjimas
      Nenaudokite tiesioginėje saulės šviesoje be papildomų apsaugos priemonių.

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Priedai

      Included Accessories
      • Kraštų išlyginimo komplektas
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas
      • Laido spaustuvas (x 3)
      • KS jungiklio dangtelis ir 1 varžtas
      • USB dangtelis ir varžtai
      • AC maitinimo laidas
      • HDMI laidas
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • Atviro rėmo komplektas
      • Trumpa instrukcija (x 1)
      • Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
      • RS232 laidas

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • arabų
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • japonų
      • lenkų
      • portugalų
      • rusų
      • ispanų
      • supaprastinta kinų
      • turkų
      • tradicinė kinų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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