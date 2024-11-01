75BDL4003H/02
Ryškiai matomas esant bet kokiam apšvietimui
Būkite matomi dieną ir naktį su „Philips H-Line“ labai ryškiais ekranais. Puikus sprendimas, pasižymintis stulbinančiu aiškumu ir kontrastu bei skirtas įdomiam turiniui languose ir šviesesnėse vietose rodyti. Tinka naudoti tiek oro uostuose, tiek prekybos centruose ir kitose vietose.
Deja, šis produktas jau nebėra
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.
Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.
„FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu medijos grotuvo gedimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.
Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD50 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ apdorojimo galią be laidų. Tiesiog prijunkite prie OPS lizdo, turinčio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).
Patobulintas šilumos valdymas, „Hight Tni Liquid Crystal“ plokštės ir įmontuoti šilumos jutikliai, kad būtų galima susitvarkyti su aukšta aplinkos temperatūra. Ekrano ryškumas iki 2500 cd/m² esant dideliam aplinkos apšvietimui. Ekrano poliarizatorius suderinamas su poliarizuotais akiniais nuo saulės, kad būtų geriau matomas turinys.
Į gatvę nukreipti didelio ryškumo skaitmeniniai ekranai pritraukia dėmesį esant bet kokiam apšvietimui, sustiprina parduotuvės ekspozicijos įspūdį ir pritraukia klientų. Įspūdingu iki 3000 cd/m² ryškumu užtikrinamas labai geras matomumas ir puiki vaizdo kokybė net ir ekstremaliomis aplinkos apšvietimo sąlygomis.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Priedai
Kita
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