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  • Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

    BDL3230QL/00

    Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

    Pateikite stulbinančiai aiškius vaizdus labiau aplinką tausojančiu būdu. Didelis našumas ir patikimumas, tačiau mažas energijos suvartojimas – tobulai tinka projektams, kuriuose nepriimtini jokie kompromisai.

    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

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    Žr. visus „Q-Line“ serija

    Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

    su neįkainojamu išmaniuoju veikimu

    • 32 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Full HD“
    Tvarkykite ir valdykite tinklą nuotoliniu būdu su „SmartControl“

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    Su „SmartControl“ galite nuotoliniu būdu valdyti ir tvarkyti ekranų tinklą per RJ45 ir RS232C. Lengvai tiksliai nustatykite visus ekrano nustatymus, įskaitant rezoliuciją, ryškumą, kontrastą ir nustatymų kopijavimą visame tinkle.

    Nemokamas ir lengvai naudojamas turinio tvarkymas su „SmartCMS“

    Nemokamas ir lengvai naudojamas turinio tvarkymas su „SmartCMS“

    Nemokama ir lengvai naudojama turinio valdymo sistema, kuri veikia išskirtinai su „Philips Sigage Solutions“ ekranais, kad galėtumėte tvarkyti skaitmeninį ekranų sistemų turinį. Su „SmartCMS“ galite kurti ir planuoti savo turinį visas 24 val. per parą. Tiesiog sukurkite savo tinklą, turinį, sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir esate pasiruošę paleisti!

    Naudodamiesi HML5 naršykle prijunkite ir valdykite savo turinį debesyje

    Naudodamiesi HML5 naršykle prijunkite ir valdykite savo turinį debesyje

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi su integruota HTML5 naršykle. Kurkite ekranų sistemoms skirtą turinį internete ir prijunkite prie ekrano ar viso tinklo. Tiesiog įjunkite RJ45 interneto laidą, skirtą tinklo ryšiui, prijunkite ekraną su priskirtu URL adresu ir esate pasiruošę leisti su debesimi veikiantį turinį.

    Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį

    Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį

    Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį. Įkelkite mediją į ekraną ir nedelsdami atkurkite turinį. Atmintis veikia kartu su vidine naršykle, todėl pasitarnauja ir kaip atminties saugykla, kai transliuojamas internetinis turinys. Jei tinklas sugestų, turinys toliau būtų leidžiamas iš vidinės atminties, leidžiant talpykloje laikomą versiją. Taip užtikrinama, kad medija visada būtų paruošta net sugedus tinklui.

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    „D-image“ padeda peržiūrėti ir nustatyti klinikinius vaizdus užtikrinant nuoseklų ir tikslų ekrano veikimą. Siekiant patikimų klinikinių interpretacijų, mūsų profesionalūs ekranai yra kalibruojami gamykloje, kad būtų užtikrintas optimalus standartinės pilkos spalvos skalės rodymas ekrane. „D image“ padeda išsiskirti visais paciento priežiūros aspektais.

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    „Full HD“ LED technologija, skirta puikiems vaizdams ir neįtikėtinam kontrastui

    Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      80  cm
      Diagonal screen size (inch)
      31.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920 x 1080 p
      Pixel pitch
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080, 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      16,7 mln.
      Contrast ratio (typical)
      1400:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      DICOM
      Klinikinis D vaizdas

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      Garso, kairė / dešinė (RCA)
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentinė (RCA)
      • Kompozitinė (RCA)
      • VGA (analoginis „D-Sub“)
      Audio input
      • 3,5 mm lizdas
      • Garso, kairė / dešinė (RCA)
      Other connections
      USB
      External control
      • RJ45
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

    • Patogumas

      Tiled Matrix
      Iki 15 x 15
      Screen saving functions
      Pikselių keitimas
      Keyboard control
      • Užrakinamas
      • Paslėptas
      Signal loop through
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • Viena gysla (HDMI-CEC)
      Atmintis
      • Prieiga prie vidinės atminties
      • 8 GB „eMMC“
      Paleidimas
      • Įjungti atidėjimą
      • Įjungti būseną
      • Wake up on LAN
      Paleidimo langas
      įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      KS 100–240 V, 50–60 Hz
      Consumption (Typical)
      57  W
      Standby power consumption
      < 0,5 W

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Video formats
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      726,5  mm
      Product weight
      5,20  kg
      Set Height
      425,4  mm
      Set Depth
      63,6  mm
      Set Width (inch)
      28,6  in
      Set Height (inch)
      16.75  in
      Wall Mount
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Set Depth (inch)
      2,5  in
      Bezel width
      11,9 (V / K / D) / 17,2 (A) mm
      Product weight (lb)
      14,74  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Temperature range (operation)
      5–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Relative humidity
      20–80  %
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • „XviD“
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Priedai

      Included accessories
      • AC maitinimo laidas
      • RS232 laidas
      • VGA laidas
      • Nuotolinis valdymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
      • Vartotojo vadovas CD diske
      • Trumpa instrukcija

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • lenkų
      • turkų
      • rusų
      • supaprastinta kinų
      • ispanų
      • tradicinė kinų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • „C-Tick“
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • AC maitinimo laidas
    • RS232 laidas
    • VGA laidas
    • Nuotolinis valdymas
    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Vartotojo vadovas CD diske
    • Trumpa instrukcija
    Badge-D2C

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