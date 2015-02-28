Kiti dėžėje esantys elementai
- AC maitinimo laidas
- RS232 laidas
- VGA laidas
- Nuotolinis valdymas
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Vartotojo vadovas CD diske
- Trumpa instrukcija
BDL3230QL/00
Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane
Pateikite stulbinančiai aiškius vaizdus labiau aplinką tausojančiu būdu. Didelis našumas ir patikimumas, tačiau mažas energijos suvartojimas – tobulai tinka projektams, kuriuose nepriimtini jokie kompromisai.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Su „SmartControl“ galite nuotoliniu būdu valdyti ir tvarkyti ekranų tinklą per RJ45 ir RS232C. Lengvai tiksliai nustatykite visus ekrano nustatymus, įskaitant rezoliuciją, ryškumą, kontrastą ir nustatymų kopijavimą visame tinkle.
Nemokama ir lengvai naudojama turinio valdymo sistema, kuri veikia išskirtinai su „Philips Sigage Solutions“ ekranais, kad galėtumėte tvarkyti skaitmeninį ekranų sistemų turinį. Su „SmartCMS“ galite kurti ir planuoti savo turinį visas 24 val. per parą. Tiesiog sukurkite savo tinklą, turinį, sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir esate pasiruošę paleisti!
Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi su integruota HTML5 naršykle. Kurkite ekranų sistemoms skirtą turinį internete ir prijunkite prie ekrano ar viso tinklo. Tiesiog įjunkite RJ45 interneto laidą, skirtą tinklo ryšiui, prijunkite ekraną su priskirtu URL adresu ir esate pasiruošę leisti su debesimi veikiantį turinį.
Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį. Įkelkite mediją į ekraną ir nedelsdami atkurkite turinį. Atmintis veikia kartu su vidine naršykle, todėl pasitarnauja ir kaip atminties saugykla, kai transliuojamas internetinis turinys. Jei tinklas sugestų, turinys toliau būtų leidžiamas iš vidinės atminties, leidžiant talpykloje laikomą versiją. Taip užtikrinama, kad medija visada būtų paruošta net sugedus tinklui.
Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.
„D-image“ padeda peržiūrėti ir nustatyti klinikinius vaizdus užtikrinant nuoseklų ir tikslų ekrano veikimą. Siekiant patikimų klinikinių interpretacijų, mūsų profesionalūs ekranai yra kalibruojami gamykloje, kad būtų užtikrintas optimalus standartinės pilkos spalvos skalės rodymas ekrane. „D image“ padeda išsiskirti visais paciento priežiūros aspektais.
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Priedai
Kita
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