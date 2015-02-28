Kiti dėžėje esantys elementai
- AC maitinimo laidas
- RS232 laidas
- VGA laidas
- Nuotolinis valdymas
- Nuotolinio valdymo pulto baterijos
- Vartotojo vadovas CD diske
- Trumpa instrukcija
BDL4330QL/00
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Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Full HD“ ekranu. Šį paprastą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia, be papildomos aparatinės įrangos.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.
Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.
Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.
Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.
Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Priedai
Kita
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