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    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

    BDL4330QL/00

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    Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Full HD“ ekranu. Šį paprastą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia, be papildomos aparatinės įrangos.

    Signage Solutions „Q-Line“ ekranas

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    Žr. visus „Q-Line“ serija

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    Paprastai nustatomas 16/7 ekranas.

    • 43 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Full HD“
    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

    Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

    Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

    Nuotolinis sistemos valdymas per CMND

    Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.

    Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį

    Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

    Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti

    Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliame „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Diagonal screen size (metric)
      108  cm
      Diagonal screen size (inch)
      42.5  in
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920 x 1080 p
      Pixel pitch
      0,49 x 0,49 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080, 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      16,7 mln.
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      Dynamic contrast ratio
      500 000:1
      Response time (typical)
      6,5  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  laipsniai
      Viewing angle (vertical)
      178  laipsniai
      DICOM
      Klinikinis D vaizdas

    • Prijungimo galimybė

      Audio output
      • Garso, kairė / dešinė (RCA)
      • 3,5 mm lizdas
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentinė (RCA)
      • Kompozitinė (RCA)
      • VGA (analoginis „D-Sub“)
      Audio input
      • 3,5 mm lizdas
      • Garso, kairė / dešinė (RCA)
      Other connections
      USB
      External control
      • RJ45
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

    • Patogumas

      Tiled Matrix
      Iki 15 x 15
      Screen saving functions
      Pikselių keitimas
      Keyboard control
      • Užrakinamas
      • Paslėptas
      Signal loop through
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Energy saving functions
      Išmanusis energijos naudojimas
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • Viena gysla (HDMI-CEC)
      Atmintis
      • Prieiga prie vidinės atminties
      • 8 GB „eMMC“
      Paleidimas
      • Įjungti atidėjimą
      • Įjungti būseną
      • Wake up on LAN
      Paleidimo langas
      įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

    • Garsas

      Built-in speakers
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Mains power
      100–240 V KS
      Suvartojimas (įjungtu režimu)
      87 W („EnergyStar 6.0“ bandymų metodas)
      Standby power consumption
      < 0,5 W

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formats
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Matmenys

      Set Width
      968,2  mm
      Product weight
      8,70  kg
      Set Height
      559,4  mm
      Set Depth
      59,9  mm
      Set Width (inch)
      38,12  in
      Set Height (inch)
      22.02  in
      Wall Mount
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Set Depth (inch)
      2,36  in
      Bezel width
      11,9 (V / K / D) / 14,9 (A) mm
      Product weight (lb)
      19,18  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Temperature range (operation)
      5–40  °C
      MTBF
      50 000  val.
      Relative humidity
      20–80  %
      Temperature range (storage)
      −20–60  °C

    • Multimedijos programos

      USB Playback Video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • „XviD“
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Priedai

      Included accessories
      • AC maitinimo laidas
      • RS232 laidas
      • VGA laidas
      • Nuotolinis valdymas
      • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
      • Vartotojo vadovas CD diske
      • Trumpa instrukcija

    • Kita

      On-Screen Display Languages
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • turkų
      • supaprastinta kinų
      • tradicinė kinų
      Warranty
      3 metų garantija
      Regulatory approvals
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • „C-Tick“
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • AC maitinimo laidas
    • RS232 laidas
    • VGA laidas
    • Nuotolinis valdymas
    • Nuotolinio valdymo pulto baterijos
    • Vartotojo vadovas CD diske
    • Trumpa instrukcija
    Badge-D2C

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