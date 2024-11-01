BDL5556ET/00
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Visiškai naujas sąveikos lygis jau pasiekiamas su įdiegta jutikline technologija. Daugiau pritaikomumo ir optimalus, vienalaikis jutiklinis veikimas, derantis su puikiomis valdymo galimybėmis, kad naudotojo sąveika būtų geriausia. Ekranuose „Multi-Touch“ įdiegtas automatinis lietimo atpažinimas. USB jungtis atitinka HID protokolą, todėl veikia tikras savaiminis diegimas.
Paverskite ekraną skaitmeniniu ekranų sistemos sprendimu „viskas viename“ ir sukurkite prijungtą, išmanų ir saugų ekranų tinklą. „Open Pluggable Specification“ (OPS) yra pramoninis standartinis lizdas, į kurį galite įjungti pagal OPS standartą veikiantį medijos leistuvą. Su šiuo belaidžiu sprendimu galite diegti, naudoti ir tvarkyti aparatinę įrangą, kai tik to reikia.
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.
Su „SmartControl“ galite nuotoliniu būdu valdyti ir tvarkyti ekranų tinklą per RJ45 ir RS232C. Lengvai tiksliai nustatykite visus ekrano nustatymus, įskaitant rezoliuciją, ryškumą, kontrastą ir nustatymų kopijavimą visame tinkle.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
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