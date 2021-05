Philips rado puikų būdą skatinti vaikus valytis dantis. Philips Sonicare For Kids dantų šepetėlis yra puikus šiuolaikinės technologijos ir novatoriškų savybių derinys, leidžiantis pasiekti ir palaikyti gerą burnos higieną ir motyvuoti vaiką valytis dantis.

Philips Sonicare For Kids dantų šepetėlis, naudojamas kartu su išmaniąja programėle, primins vaikams ir jų tėvams, kad jau laikas valytis dantis. Programėlę galima instaliuoti išmaniajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje). Joje reikia rūpintis mažu gyvūnėliu Sparkliu, kuris padeda motyvuoti valytis dantis. Sonicare for Kids dantų šepetėlis, Bluetooth ryšiu sujungtas su telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, padeda stebėti, kad būtų išvalyti visi dantų paviršiai. Siekiant užtikrinti rekomenduojamą dantų valymo laiką dantų šepetėlyje integruotas 2 minučių laikmatis. Šepetėlis turi du valymo režimus. Jo rankena ergonomiška, neslystanti, o pakuotėje galima rasti ir 8 skirtingus lipdukus, kurie dantų šepetėlį paverčia patraukliu žaislu. Šepetėlis turi dviejų dydžių šepetėlių galvutes minkštais šereliais, šepetėlio galvutės, dengtos guma, apsaugo vaiko dantis ir dantenas. Philips Sonicare For Kids yra puikus būdas motyvuoti vaikus, pagerinti jų burnos higieną, pašalinti daug problemų ir sumažinti išlaidas dėl ligų, kurių gali kilti netinkamai prižiūrint dantis.

Jei norime, jog vaikas būtų muzikantas, darome viską, kad užtikrintume jam kasdienę praktiką ir jis turėtų gerą instrumentą. Jei norime, kad vaikas būtų sportininkas, motyvuojame jį reguliariai lankytis treniruotėse ir klausyti trenerio nurodymų. Raktas į sėkmę yra instrumento kokybė, praktikos dažnumas ir atkaklumas. Taigi tas pat galioja ir kalbant apie dantų valymą – reguliarus kasdienis dantų valymas geru šepetėliu, mokymas tai daryti ir motyvavimas užtikrins, kad vaikas turės gražią šypseną, aiškiai kalbės ir įgis sveiką įprotį visam gyvenimui!