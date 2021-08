1. Ant epiliatoriaus uždėkite antgalį, skirtą pasirinktai sričiai.

2. Pasirinkite „SmartSkin“ jutiklio rekomenduojamą procedūros intensyvumo lygį pagal savo odos atspalvį. Jei jums patogiau naudoti kitokį intensyvumą, galite nesilaikyti rekomendacijų.

3. Priglauskite epiliatorių prie odos 90 ° kampu kitaip dėl saugumo sumetimų jis neskleis spindulių. Lėtai slinkite prietaisą per pasirintą sritį. Nenaudokite pakartotinai toje pačioje vietoje.

4. Kas dvi savaites atlikite pirmąsias 4–5 procedūras. Po to procedūras atlikite kartą kas 4–8 savaites, priklausomai nuo to, kaip sparčiai atauga plaukeliai. Niekada nenaudokite. prietaiso dažniau nei kartą per 2 savaites.