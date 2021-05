Švariai nuskusta barzda gali būti tikras iššūkis, ypač vyrams, kurių oda yra jautri, linkusi raudonuoti, sudirgti ir į ją nuolat įauga plaukeliai. Tačiau, darant tai teisingai, švariai nusiskutus su „Series 7000“ odos būklė nepablogėja.



Ką reiškia švariai nusiskutęs?

Pirmiausia, mūsų tikslas. Švarus skutimasis reiškia, kad neliks barzdos ir kelių dienų barzdelės, – glotniai, švariai nusiskusite ir atrodysite puikiai. Pasiruošę? Štai kaip galima švariai nusiskusti per kelias minutes.

Sausas ar šlapias?

Skutantis skustuvu, sausas skutimasis mažiau kenkia odai, taip kyla mažesnis pavojus įsibrėžti ir įsipjauti. Drėgnas skutimasis atgaivina ir nuskutama glotniai, jei nepamirštama naudoti skutimosi putų. Iš pradžių galite dvejoti darydami tai, kas teisinga, ypač jei jūsų oda jautri. Laimei, pagalba čia pat.



Skutimosi patarimai

Programos „GroomTribe“ asmeninį skutimosi planą sudaro pritaikyti patarimai, kaip nusiskusti geriausiai. Skutimasis pagal rekomendacijas padeda geriau nusiskusti realiu laiku. Sinchonizuojamo skutimosi metu naudojami ilgalaikiai skutimosi duomenys, kad patarimai būtų priderinti ir sukurti jums.



1 veiksmas. Būkite vėsus

Nusiprauskite ir nuskalaukite veidą, kad jis būtų tikrai švarus prieš skutantis. Nepamirškite, kad prieš skutantis negalima maudytis karštame duše, nes jūsų oda įkais, išbrinks ir bus sunku nusiskusti. Prieš atlikdami kitą veiksmą įsitikinkite, kad jūsų oda yra sausa.

2 veiksmas. Elkitės ryžtingai, bet teisingai



Su „Series 7000“ galima skusti iki trijų dienų ilgio barzdą. Jei ant veido yra ilgesnių plaukelių, pirmiausia juos nukirpkite. Norėdami švariai nusiskusti drėgnuoju būdu (įskaitant duše), užtepkite šiek tiek skutimosi putų ar gelio ir pradėkite skustis sukamaisiais judesiais.



Pirmiausia braukite veido plaukų augimo kryptimi, tuomet braukite prieš plauką, kad nuskustumėte švariau. Jei jūsų oda ypač jautri, braukite tik plaukų augimo kryptimi.



Švelniai ištempkite odą laisvąja ranka, kad skustis būtų lengviau, tačiau neįtempkite per stipriai. Švariai skutantis nereikia labai spausti, tad stenkitės nespausti skustuvo prie odos per stipriai.



Skustuvas taip pat atlieka savo darbą nustatydamas barzdos tankumą ir automatiškai reguliuodamas galią, kad veiksmingiau nuskustų tankius barzdos plotus. Nereikia kelis kartus braukti per tą pačia vietą, tad sumažėja tikimybė sudirginti odą.



Jei skutatės drėgnai, nuskalaukite skustuvo galvutę kas 10–15 sek., kad nuplautumėte susikaupusias putas ar gelį, negyvą odą, plaukus ir purvą.



3 veiksmas. Būkite geras

Dabar laikas odai atsigauti po skutimo. Aptaškykite veidą šiltu vandeniu, švelniai patapšnokite, kad išdžiūtų, ir užtepkite priemonės po skutimosi arba drėkinamojo kremo, jei reikia. Nuplaukite drėgną skustuvo galvutę ir palikite ją išdžiūti.



Štai ir viskas. Atlikite šiuos veiksmus ir galėsite išeiti iš namų nusiskutę švariausiai. Tomis dienomis, kai šios procedūros nereikia, visada galite užsiauginti vos matomą barzdelę.



Dar neturite asmeninio skutimosi plano?

Gaukite pritaikytų patarimų, kaip įveikti konkrečias savo odos problemas, kad ir kokios jos būtų: raudonumas, dirginimas po skutimo ar įaugę plaukeliai. Po kiekvieno skutimo prijungta programa, sukurta bendradarbiaujant su dermatologais, stebi jūsų skutimosi techniką ir odos progresą.



