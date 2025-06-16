VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 400“ pasižymi ženkliu pranašumu lyginant su SDR ekranais. Priešingai nei kiti „su HDR suderinami“ ekranai, tikrasis „DisplayHDR 400“ pasižymi stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su visuotiniu pritemdymu ir minimaliu 400 nitų ryškumu vaizdai tarsi atgyja ir pasižymi pastebimai ryškesniais šviesiais akcentais ir sodresniais, platesnio spektro juodais atspalviais. Jis atvaizduoja didesnę naujų spalvų paletę, kad vaizdinė patirtis išties sužadintų jusles.
Ši DI patobulinta funkcija idealiai tinka kelių dalyvių vaizdo konferencijoms. Kai internetinės kameros lauke atsiduria vienas ar daugiau naujų dalyvių, DI teikiama funkcija automatiškai koreguoja komponavimą ir priartinimą, kad kadre tilptų visi dalyviai. Taip pat, kai dalyviai pasišalina iš internetinės kameros lauko, DI patobulinta internetinė kamera atitinkamai pakoreguoja kadrą, todėl ši funkcija idealiai tinka tiek ilgiems susitikimams, tiek komandų skambučiams.
Su šia funkcija vaizdo konferencijos bus patogesnės. Internetinę vaizdo kamerą galima stumdyti pirmyn ir atgal 30 laipsnių, todėl naudotojai gali patogiai skambinti ir dalyvauti susitikimuose būdami bet kurioje jiems patogioje padėtyje.
Kitaip nei naudojant įprastą integruotą KVM monitoriaus mygtuką, su išmaniuoju KVM galima perjungti šaltinius vienu klaviatūros mygtuko spustelėjimu. Kai visi prietaisai tinkamai prijungti, naudotojai gali lengvai perjungti šaltinius tris kartus spustelėdami klavišą „Ctrl“.
32:9 „SuperWide“ 49 colių ekranas, pasižymintis 5120 x 1440 geba, skirtas pakeisti kelių ekranų sąrankas didžiuliu, plačiu ekranu. Tai tarsi du 27 colių 16:9 „Quad HD“ ekranai vienas šalia kito. „SuperWide“ monitoriai pasižymi dviejų monitorių ekranų plotu be sudėtingo nustatymo.
„Philips“ ekranas atitinka „TUV Rheinland Eyesafe®“ standartą, kad tikrai apsaugotų jus nuo ilgo mėlynos šviesos poveikio. Visada įjungtas mėlynos šviesos filtras ne tik padeda sumažinti skaitmeninę akių įtampą, bet ir užtikrina spalvų vientisumą.
Supaprastinkite visų išorinių prietaisų – nuo monitoriaus iki kompiuterio – prijungimą naudodami vienu laidu prijungiamą USB C tipo jungtį ir naudokite tokias funkcijas kaip tinklų kūrimą, didelės skiriamosios gebos vaizdo išėjimą iš kompiuterio į monitorių, taip pat naršykite internete nenaudodami papildomo tinklo laido, net jei nešiojamajame kompiuteryje nėra LAN prievado. RJ45 ir USB-C jungtis pasižymi greitu ir saugiu ryšiu, kai jo reikia. Esant greitam duomenų greičiui galite perkelti duomenis iš HDD į kompiuterį greičiau nei anksčiau. Be to, naudodami USB-C jungtį su maitinimo funkcija galite tiekti maitinimą ir įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, prijungę jį prie monitoriaus, ir nereikės papildomų laidų.
Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.
49B2U6900CH/00
32:9 „SuperWide“ lenktas monitorius su USB-C
Šiame monitoriuje yra viskas, ko reikia bendrai nuotolinei darbo vietai. Jo internetinė vaizdo kamera pasižymi naujomis funkcijomis, pvz., automatiniu kadravimu, užimtumą nurodančia lempute ir reguliuojama internetine vaizdo kamera neprilygstamoms vaizdo konferencijoms.
