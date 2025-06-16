Paieškos terminai

Philips“ monitoriai atitinka šiandieninių dinamiškų, daugialypių profesionalų poreikius, siūlydami platų inovatyvių sprendimų spektrą, skirtą maksimaliai produktyvumui, tikroviškiems vaizdams, geresnei savijautai ir aplinkos apsaugai užtikrinti.

„DisplayHDR 400“ tikroviškesniems ir pritrenkiantiems vaizdams

VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 400“ pasižymi ženkliu pranašumu lyginant su SDR ekranais. Priešingai nei kiti „su HDR suderinami“ ekranai, tikrasis „DisplayHDR 400“ pasižymi stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su visuotiniu pritemdymu ir minimaliu 400 nitų ryškumu vaizdai tarsi atgyja ir pasižymi pastebimai ryškesniais šviesiais akcentais ir sodresniais, platesnio spektro juodais atspalviais. Jis atvaizduoja didesnę naujų spalvų paletę, kad vaizdinė patirtis išties sužadintų jusles.

DI patobulintas internetinės kameros automatinis kadravimas – dinamiškiems vaizdo skambučiams.

Ši DI patobulinta funkcija idealiai tinka kelių dalyvių vaizdo konferencijoms. Kai internetinės kameros lauke atsiduria vienas ar daugiau naujų dalyvių, DI teikiama funkcija automatiškai koreguoja komponavimą ir priartinimą, kad kadre tilptų visi dalyviai. Taip pat, kai dalyviai pasišalina iš internetinės kameros lauko, DI patobulinta internetinė kamera atitinkamai pakoreguoja kadrą, todėl ši funkcija idealiai tinka tiek ilgiems susitikimams, tiek komandų skambučiams.

Reguliuojama internetinė vaizdo kamera, skirta patogioms vaizdo konferencijoms.

Su šia funkcija vaizdo konferencijos bus patogesnės. Internetinę vaizdo kamerą galima stumdyti pirmyn ir atgal 30 laipsnių, todėl naudotojai gali patogiai skambinti ir dalyvauti susitikimuose būdami bet kurioje jiems patogioje padėtyje.

„SmartKVM“: lengvai perjungsite šaltinius.

Kitaip nei naudojant įprastą integruotą KVM monitoriaus mygtuką, su išmaniuoju KVM galima perjungti šaltinius vienu klaviatūros mygtuko spustelėjimu. Kai visi prietaisai tinkamai prijungti, naudotojai gali lengvai perjungti šaltinius tris kartus spustelėdami klavišą „Ctrl“.

32:9 „SuperWide“ ekranas sukurtas kelių ekranų sąrankoms pakeisti

32:9 „SuperWide“ 49 colių ekranas, pasižymintis 5120 x 1440 geba, skirtas pakeisti kelių ekranų sąrankas didžiuliu, plačiu ekranu. Tai tarsi du 27 colių 16:9 „Quad HD“ ekranai vienas šalia kito. „SuperWide“ monitoriai pasižymi dviejų monitorių ekranų plotu be sudėtingo nustatymo.

„Eyesafe“ sertifikuota apsauga nuo mėlynos šviesos ir spalvų tikslumas

„Philips“ ekranas atitinka „TUV Rheinland Eyesafe®“ standartą, kad tikrai apsaugotų jus nuo ilgo mėlynos šviesos poveikio. Visada įjungtas mėlynos šviesos filtras ne tik padeda sumažinti skaitmeninę akių įtampą, bet ir užtikrina spalvų vientisumą.

RJ-45 prijungimas prie USB-C – lengvas ir saugus prijungimas prie tinklo ryšio

Supaprastinkite visų išorinių prietaisų – nuo monitoriaus iki kompiuterio – prijungimą naudodami vienu laidu prijungiamą USB C tipo jungtį ir naudokite tokias funkcijas kaip tinklų kūrimą, didelės skiriamosios gebos vaizdo išėjimą iš kompiuterio į monitorių, taip pat naršykite internete nenaudodami papildomo tinklo laido, net jei nešiojamajame kompiuteryje nėra LAN prievado. RJ45 ir USB-C jungtis pasižymi greitu ir saugiu ryšiu, kai jo reikia. Esant greitam duomenų greičiui galite perkelti duomenis iš HDD į kompiuterį greičiau nei anksčiau. Be to, naudodami USB-C jungtį su maitinimo funkcija galite tiekti maitinimą ir įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, prijungę jį prie monitoriaus, ir nereikės papildomų laidų.

Dar labiau prikaustantis lenkto ekrano dizainas

Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.

Išlenkti monitoriai

Philips“ monitorių išlenkti ekranai dar labiau pagerina patirtį – jie švelniai apgaubia jus ir jūsų regėjimo lauką kreive, imituojančia natūralią akies formą.

Dokavimo sprendimai

Patirkite vieno laido jungties patogumą, kuris supaprastina jūsų darbo aplinką ir padidina produktyvumą su „Philips“ USB-C dokavimo monitoriais. Vienu laidu galite pratęsti nešiojamojo kompiuterio baterijos veikimo laiką be papildomų maitinimo adapterių.

Philips“ vaizdo konferencijų monitorius siūlo patogų „viskas viename“ sprendimą vaizdo skambučiams, su integruota kamera, mikrofonu ir garsiakalbiais pilnam audio-vizualiniam palaikymui. Sukurtas patogumui ir efektyvumui, jis naudoja pažangią „Philips“ technologiją, USB-C dokavimą ir įrenginių konsolidavimą, taupant vietą, energiją ir kaštus – puikiai tinka kompaktiškoms darbo vietoms.

* Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
* Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
* NTSC sritis, paremta CIE1976
* „sRGB“ sritis, paremta CIE1931
* Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
* Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
* Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
* Šio ekrano USB-C maitinimo galia yra iki 100 W (tip. 96 W), maksimali maitinimo galia priklausys nuo prietaiso.
* Apskaičiuojant energijos sąnaudas, sutaupomas naudojant „PowerSensor“, neįtraukiamas tiek USB, tiek maitinimo tiekimas.
* EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
* Kai įjungtas internetinės vaizdo kameros automatinis kadravimas, internetinės vaizdo kameros pikselių kokybė yra 2M. Kai išjungtas internetinės vaizdo kameros automatinis kadravimas, internetinės vaizdo kameros pikselių kokybė yra 5M.
* Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, eikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 2,5 Gb.
