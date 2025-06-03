QD-OLED Care

Padeda išvengti logotipo išdegimo, ypač tais atvejais, kai logotipas ilgą laiką išlieka toje pačioje vietoje.
Atpažįsta kelis logotipis vienu metu.
2 lygis: 20 % ryškumo mažinimas Rezultatas – minimalus poveikis bendrai žiūrėjimo patirčiai ir jautrių ekrano sričių apsauga.
Lygis 1: 10 % ryškumo mažinimas
Rezultatas – minimalus poveikis bendrai žiūrėjimo patirčiai ir jautrių ekrano sričių apsauga.
Sumažina ryškumą tose srityse, kur yra ryškus skirtumas tarp šviesių ir tamsių sričių, pavyzdžiui, letterbox (juodos juostos viršuje ir apačioje) arba pillar box (šoninės juostos), kurios dažnai pasitaiko leidžiant filmus arba naudojant kelis langus / šaltinius.
Aptinka pagrindinius statinius skydelius (pvz. pagrindinis Windows skydelis), kurie ilgą laiką išlieka matomi. Sumažina šių sričių ryškumą vaizdo retencijos prevencijos tikslu. Idealiai tinka vartotojams, kurie dažnai dirba arba žaidžia žaidimus su statiniais vartotojo sąsajos elementais.
Ši funkcija subalansuoja ekrano našumą ir saugumą be naudotojo įsikišimo.
Gaming Monitor
QD OLED žaidimų monitorius
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED žaidimų monitorius
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED žaidimų monitorius
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED žaidimų monitorius
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED žaidimų monitorius
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED žaidimų monitorius
32M2N8900/00
