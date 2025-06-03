Paieškos terminai

QD-OLED Care

„Philips Evnia“ monitoriuose įdiegtos vienos geriausių programinės įrangos įrankių, kurie apsaugo nuo vaizdo išdegimo ir palaiko monitorių geros būklės. Potenciali problema, kuri yra susijusi su QD-OLED ekranais, yra vaizdo išdegimo rizika. Tačiau tinkamai prižiūrint, ši rizika naudojant QD-OLED ekranus gerokai sumažėja.

Apsauga nuo daugkartinio logotipo

Aptinka ir slopina statinius logotipus ekrane.


Padeda išvengti logotipo išdegimo, ypač tais atvejais, kai logotipas ilgą laiką išlieka toje pačioje vietoje.

Detects and dims static logos on screen before and after

Automatinis aptikimas


Atpažįsta kelis logotipis vienu metu.

Automatic logo detection gaming in use

Ryškumo mažinimo lygiai


Lygis 1: 10 % ryškumo mažinimas

2 lygis: 20 % ryškumo mažinimas

 

Rezultatas – minimalus poveikis bendrai žiūrėjimo patirčiai ir jautrių ekrano sričių apsauga.

Luminance reduction before and after

Kraštų ryškumo ribotuvas

 

Sumažina ryškumą tose srityse, kur yra ryškus skirtumas tarp šviesių ir tamsių sričių, pavyzdžiui, letterbox (juodos juostos viršuje ir apačioje) arba pillar box (šoninės juostos), kurios dažnai pasitaiko leidžiant filmus arba naudojant kelis langus / šaltinius.

Pašto dėžutės krašto
ryškumo ribotuvas

Pillar BOX  krašto
ryškumo ribotuvas

Vertikalaus kraštų
padalinimo ryškumo
ribotuvas

Pašto dėžutės krašto
ryškumo ribotuvas

Pillar BOX  krašto
ryškumo ribotuvas

Vertikalaus kraštų
padalinimo ryškumo
ribotuvas

Pagrindinio skydelio ryškumo ribotuvas

 
Atpažįsta pagrindinius statinius skydelius ir juos pritemdo, kad apsaugotų.




Aptinka pagrindinius statinius skydelius (pvz. pagrindinis Windows skydelis), kurie ilgą laiką išlieka matomi. Sumažina šių sričių ryškumą vaizdo retencijos prevencijos tikslu. Idealiai tinka vartotojams, kurie dažnai dirba arba žaidžia žaidimus su statiniais vartotojo sąsajos elementais.

Before After

Aptinka pagrindinius statinius skydelius (pvz. pagrindinis Windows skydelis), kurie ilgą laiką išlieka matomi. Sumažina šių sričių ryškumą vaizdo retencijos prevencijos tikslu. Idealiai tinka vartotojams, kurie dažnai dirba arba žaidžia žaidimus su statiniais vartotojo sąsajos elementais.

Before After

Apsauga nuo karščio

 
 
Proaktyviai kontroliuoja skydelio temperatūrą, sumažindamas ryškumą, kai temperatūra pakyla. Padeda palaikyti monitoriaus temperatūrą žemesnę nei 60 °C, tai užtikrina ilgalaikį ir stabilų veikimą, ypač intensyvių žaidimų metu.

Kaip tai veikia:

Before After

  • Kai temperatūra viršija 60 °C, ryškumas automatiškai sumažėja.
  • Proaktyviai kontroliuoja ekrano temperatūrą ryškumo sumažinimu, kai temperatūra pakyla..
  • Padeda palaikyti monitoriaus temperatūrą žemesnę nei 60 °C, tai užtikrina ilgą jo tarnavimo laiką ir stabilų veikimą, ypač intensyvių žaidimų metu.

Ši funkcija subalansuoja ekrano našumą ir saugumą be naudotojo įsikišimo.

Geriausias pasirinkimas

QD-OLED ekranai

