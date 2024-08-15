Paieškos terminai

    Kas daro televizorių tinkamu žaidimams?

    Nesvarbu, ar tyrinėjate fantastinį pasaulį, lenktyniaujate miesto gatvėmis, ar varžotės intensyviame šaudyklėje – tinkamas televizorius gali paversti gerą žaidimą įspūdinga patirtimi. Tačiau kas tiksliai paverčia įprastą televizorių žaidimų galia? Panagrinėkime.

    Skaitymo laikas: 6 Min

    Du žmonės entuziastingai žaidžia kosmoso tematikos vaizdo žaidimą jaukioje, spalvingoje svetainėje

    Kas yra žaidimams skirtas televizorius?

    Žaidimų televizorius – tai tiesiog televizorius, optimizuotas trims dalykams:
     

    1.  Sklandi vaizdo judesio perteikimas – kad vaizdas nestrigtų ir nesiplėšytų.
     

    2.  Greitas atsakas – kad valdiklio veiksmai atsispindėtų ekrane be delsos.
     

    3.  Įtraukianti vaizdo ir garso kokybė – kad viskas atrodytų ir skambėtų realistiškai.
     

    Pagalvokite apie tai kaip apie sportinį automobilį jūsų svetainėje: greitas, dinamiškas, bet patogus ilgesniems seansams. Daugelis šiuolaikinių modelių naudoja dirbtinio intelekto procesorius – pavyzdžiui, Philips P5 AI – analizuojančius kiekvieną kadrą, kad spalvos būtų subalansuotos, juoda gili, o judesys aiškus. Žaidimuose tai reiškia mažiau trukdančių artefaktų ir sklandesnį vaizdą – naudinga, kai švaistote kardą ar sukate posūkį važiuodami 200 km/h greičiu – be papildomo vėlavimo.

    Įsivaizduokite: žaidžiate intensyvų daugelio žaidėjų žaidimą ir net menkiausia vėlavimo akimirka gali nulemti pergalę ar pralaimėjimą. Tai – įvesties delsimas (input lag), ir jis gali būti lemiamas.

    Prastai apšviestame kambaryje „Philips Ambilight“ televizoriuje rodomas lenktynių vaizdo žaidimas

    Būtinos žaidimų funkcijos (paprastai paaiškinta)

    Funkcija 

    Ką ji daro 

    Kodėl tai svarbu

    Mažas įvesties delsimas (< 10 ms)

    Sutrumpina laiką tarp mygtuko paspaudimo ir veiksmo ekrane.

    Tavo reakcijos atitinka tai, kas vyksta ekrane.

    Didelis atnaujinimo dažnis (120 Hz arba 144 Hz)

    Atnaujina vaizdą 120–144 kartus per sekundę.

    Sklandesnis judėjimas, mažiau susiliejimo greituose žaidimuose.

    Kintamas atnaujinimo dažnis (VRR)

    Suderina TV dažnį su konsolės ar kompiuterio kadrų dažniu.

    Pašalina „ekrano plėšymą“ ir trūkčiojimus.

    Automatinis mažos delsos režimas (ALLM)

    Automatiškai įjungia greičiausius nustatymus, kai prijungi konsolę.

    Nereikia rankiniu būdu keisti nustatymų.

    HDMI 2.1

    Palaiko 4K/120 Hz, VRR, ALLM ir kt.

    Puikiai veikia su PS5, Xbox Series X ir galingais kompiuteriais.

    HDR10+ ir Dolby Vision žaidimams

    Pagerina šviesumą, kontrastą ir spalvų diapazoną.

    Pasauliai tampa realistiški – nuo dykumų iki neoninių miestų.

    Adaptive-Sync (AMD FreeSync, NVIDIA G‑Sync)

    Suderina VRR su konkrečia vaizdo plokšte.

    Labai sklandus veikimas, jei palaikoma.

    Greitos prieigos žaidimų meniu 

    Ekrano perdanga su svarbia statistika, šešėlių stiprintuvais, žemėlapio priartinimu ir kt.

    Galima koreguoti nustatymus žaidimo metu.

    Paruoštas debesų žaidimams ir kelių žaidėjų režimui 

    Greitas Bluetooth valdiklių prijungimas, WiFi 6E, integruotos debesijos programos.

    Lengvai prisijunkite prie bendrų ar srautinių žaidimų.

    Ambilight (tik Philips)

    Spalvotas apšvietimas ant sienos, sinchronizuotas su ekranu.

    Išplečia vaizdą, sumažina akių nuovargį ir sukuria įspūdį tamsiose patalpose.

    Patobulinkite garsą: pridėkite garso juostą (soundbar)

    Grafika įtraukia, tačiau būtent garsas įtikina jūsų smegenis, kad viskas vyksta iš tikrųjų. Integruoti TV garsiakalbiai dažniausiai neturi reikiamos galios ar erdvinės krypties. Garso juosta atveria galimybes:

     

    • Stipresnis ir aiškesnis garsas – sprogimai skamba realistiškai, varikliai gaudžia, žingsniai lokalizuojami tiksliai.
     
    • Dolby Atmos ir DTS:X – garsas sklinda į viršų ar šonus, atsimušdamas nuo lubų/sienų ir kurdamas 3D aplinką.

     

    Norite viskas viename sprendimo? Kai kurie televizoriai, pvz., Philips OLED+ serija, jau turi integruotus „Bowers & Wilkins“ garsiakalbius ir palaiko Dolby Atmos be išorinės juostos.

    Atnaujinimo dažnio paaiškinimas per minutę

    Atnaujinimo dažnis – tai tarsi paveikslėlių knygelė: kuo daugiau puslapių per sekundę „verčiama“, tuo sklandesnis vaizdas. Standartiniai televizoriai – 60 Hz. Žaidimams skirti modeliai – 120 Hz ar net 144 Hz su galingu PC – užtikrina ryškų ir aiškų greitą judėjimą.

    Kuris dažnis tinkamiausias?

    • Naudoji konsolę? 120 Hz – tobula. PS5 ir Xbox Series X tą palaiko.
     
    • Kompiuteris ar nori ateities saugumo? 144 Hz su VRR – puikus pasirinkimas.

    OLED, QD MiniLED ar QLED – kuris ekranas tau tinka?

    QLED

    QD MiniLED

    OLED

    Vaizdo kokybė 

    Ryškios spalvos, geras šviesumas

    Labai ryškus, gilesnė juoda 

    Tobula juoda, begalinis kontrastas

    Judesys ir reakcija

    Sklandus, šiek tiek suliejimo 

    Beveik momentinis, mažai suliejimo

    Momentinis atsakas – geriausias greitiems žaidimams

    Įvesties delsimas 

    ~10 ms

    ~10 ms

    ~8 ms

    Žiūrėjimo kampas 

    Geras, bet iš šono šviesumas krenta 

    Platus 

    Plačiausias – nepriekaištingas iš bet kurio kampo

    Žmogus sėdi ant sofos ir žaidžia lenktynių vaizdo žaidimą „Philips Ambilight“ televizoriuje

    Santrauka

     

    • Nori aukštos klasės veikimo be aukštos kainos? QD MiniLED modeliai, pvz., Philips MLED950 Ambilight – puikus šviesumas, FreeSync Premium Pro.
     
    • Ieškai geriausio? OLED – tobula juoda, žaibiškas atsakas ir aukščiausios kokybės vaizdo apdorojimas. Philips OLED8 ir OLED9 Ambilight modeliai palaiko Dolby Vision žaidimams bei G-Sync ir FreeSync Premium.

     

    Pabaigai

    Žaidimai – daugiau nei hobis. Tai nuotykis, kurį kuri kiekvienu mygtuko paspaudimu. Pasirink televizorių, kuris spėja su tavo tempu – su mažu delsimu, aukštu atnaujinimo dažniu ir tinkama technologija – ir tavo įgūdžiai sužibės.


    Kitą kartą rinkdamasis ekraną galvok ne tik apie dydį. Pagalvok apie našumą, suderinamumą ir įtraukimą. Pagalvok, koks esi žaidėjas – ir rinkis televizorių, kuris tau leis tai išgyventi maksimaliai.

     

    Gero žaidimo!

    Šis straipsnis buvo sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą, mūsų komandai pateikiant išsamią informaciją, kruopščiai redagavus ir tikrinant faktus, siekiant užtikrinti tikslumą ir kokybę.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.