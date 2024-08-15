Nesvarbu, ar tyrinėjate fantastinį pasaulį, lenktyniaujate miesto gatvėmis, ar varžotės intensyviame šaudyklėje – tinkamas televizorius gali paversti gerą žaidimą įspūdinga patirtimi. Tačiau kas tiksliai paverčia įprastą televizorių žaidimų galia? Panagrinėkime.
Žaidimų televizorius – tai tiesiog televizorius, optimizuotas trims dalykams: 1. Sklandi vaizdo judesio perteikimas – kad vaizdas nestrigtų ir nesiplėšytų. 2. Greitas atsakas – kad valdiklio veiksmai atsispindėtų ekrane be delsos. 3. Įtraukianti vaizdo ir garso kokybė – kad viskas atrodytų ir skambėtų realistiškai. Pagalvokite apie tai kaip apie sportinį automobilį jūsų svetainėje: greitas, dinamiškas, bet patogus ilgesniems seansams. Daugelis šiuolaikinių modelių naudoja dirbtinio intelekto procesorius – pavyzdžiui, Philips P5 AI – analizuojančius kiekvieną kadrą, kad spalvos būtų subalansuotos, juoda gili, o judesys aiškus. Žaidimuose tai reiškia mažiau trukdančių artefaktų ir sklandesnį vaizdą – naudinga, kai švaistote kardą ar sukate posūkį važiuodami 200 km/h greičiu – be papildomo vėlavimo.
Įsivaizduokite: žaidžiate intensyvų daugelio žaidėjų žaidimą ir net menkiausia vėlavimo akimirka gali nulemti pergalę ar pralaimėjimą. Tai – įvesties delsimas (input lag), ir jis gali būti lemiamas.
|
Funkcija
|
Ką ji daro
|
Kodėl tai svarbu
|
Mažas įvesties delsimas (< 10 ms)
|
Sutrumpina laiką tarp mygtuko paspaudimo ir veiksmo ekrane.
|
Tavo reakcijos atitinka tai, kas vyksta ekrane.
|
Didelis atnaujinimo dažnis (120 Hz arba 144 Hz)
|
Atnaujina vaizdą 120–144 kartus per sekundę.
|
Sklandesnis judėjimas, mažiau susiliejimo greituose žaidimuose.
|
Kintamas atnaujinimo dažnis (VRR)
|
Suderina TV dažnį su konsolės ar kompiuterio kadrų dažniu.
|
Pašalina „ekrano plėšymą“ ir trūkčiojimus.
|
Automatinis mažos delsos režimas (ALLM)
|
Automatiškai įjungia greičiausius nustatymus, kai prijungi konsolę.
|
Nereikia rankiniu būdu keisti nustatymų.
|
HDMI 2.1
|
Palaiko 4K/120 Hz, VRR, ALLM ir kt.
|
Puikiai veikia su PS5, Xbox Series X ir galingais kompiuteriais.
|
HDR10+ ir Dolby Vision žaidimams
|
Pagerina šviesumą, kontrastą ir spalvų diapazoną.
|
Pasauliai tampa realistiški – nuo dykumų iki neoninių miestų.
|
Adaptive-Sync (AMD FreeSync, NVIDIA G‑Sync)
|
Suderina VRR su konkrečia vaizdo plokšte.
|
Labai sklandus veikimas, jei palaikoma.
|
Greitos prieigos žaidimų meniu
|
Ekrano perdanga su svarbia statistika, šešėlių stiprintuvais, žemėlapio priartinimu ir kt.
|
Galima koreguoti nustatymus žaidimo metu.
|
Paruoštas debesų žaidimams ir kelių žaidėjų režimui
|
Greitas Bluetooth valdiklių prijungimas, WiFi 6E, integruotos debesijos programos.
|
Lengvai prisijunkite prie bendrų ar srautinių žaidimų.
|
Ambilight (tik Philips)
|
Spalvotas apšvietimas ant sienos, sinchronizuotas su ekranu.
|
Išplečia vaizdą, sumažina akių nuovargį ir sukuria įspūdį tamsiose patalpose.
Atnaujinimo dažnis – tai tarsi paveikslėlių knygelė: kuo daugiau puslapių per sekundę „verčiama“, tuo sklandesnis vaizdas. Standartiniai televizoriai – 60 Hz. Žaidimams skirti modeliai – 120 Hz ar net 144 Hz su galingu PC – užtikrina ryškų ir aiškų greitą judėjimą.
|
|
QLED
|
QD MiniLED
|
OLED
|
Vaizdo kokybė
|
Ryškios spalvos, geras šviesumas
|
Labai ryškus, gilesnė juoda
|
Tobula juoda, begalinis kontrastas
|
Judesys ir reakcija
|
Sklandus, šiek tiek suliejimo
|
Beveik momentinis, mažai suliejimo
|
Momentinis atsakas – geriausias greitiems žaidimams
|
Įvesties delsimas
|
~10 ms
|
~10 ms
|
~8 ms
|
Žiūrėjimo kampas
|
Geras, bet iš šono šviesumas krenta
|
Platus
|
Plačiausias – nepriekaištingas iš bet kurio kampo
Žaidimai – daugiau nei hobis. Tai nuotykis, kurį kuri kiekvienu mygtuko paspaudimu. Pasirink televizorių, kuris spėja su tavo tempu – su mažu delsimu, aukštu atnaujinimo dažniu ir tinkama technologija – ir tavo įgūdžiai sužibės. Gero žaidimo!
Kitą kartą rinkdamasis ekraną galvok ne tik apie dydį. Pagalvok apie našumą, suderinamumą ir įtraukimą. Pagalvok, koks esi žaidėjas – ir rinkis televizorių, kuris tau leis tai išgyventi maksimaliai.
