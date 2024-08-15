Paieškos terminai

    Kaip tinkamai pastatyti televizorių bet kuriame kambaryje

    Kuriant patogią ir funkcionalią gyvenamąją erdvę svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip pastatytas jūsų televizorius. Nuo tinkamo ekrano dydžio pasirinkimo iki sprendimo tarp sieninio laikiklio ir stovo – kiekvienas pasirinkimas turi didelę reikšmę. Šiame vadove viskas paaiškinta paprastai, tad net jei televizorių technologijos jums naujos, jausitės užtikrintai įrengdami savo ekraną.

    Vyras atsipalaiduoja ant sofos pritemdytame svetainėje ir žiūri „Philips Ambilight“ televizorių

    Koks yra tinkamas televizoriaus dydis mano kambariui?

    Kai pradedate ieškoti televizoriaus, ekrano dydis dažnai būna pirmas dalykas, kurį pastebite. Tačiau „tinkamas“ dydis daugiausia priklauso nuo dviejų veiksnių:


    Žiūrėjimo atstumas

     

    • Tai atstumas, kuriuo sėdėsite nuo televizoriaus.
     
    • Išmatuokite nuo vietos, kur paprastai žiūrite (sofos ar kėdžių), iki vietos, kur stovės jūsų televizorius.
     
    • Sėdint per arti didelio televizoriaus, gali būti matomi atskiri pikseliai (maži taškeliai, sudarantys vaizdą), ypač ekranuose su mažesne raiška.

    Vyras sėdi ant sofos ir žiūri „Philips Ambilight“ televizorių, kuriame rodomas spalvingas astronauto vaizdas su rodykle, rodančia optimalų žiūrėjimo atstumą

    Raiška

     

    • Raiška nurodo, kiek pikselių telpa ekrane. Šiandien dauguma naujų televizorių yra 4K (apie 8 milijonus pikselių), o tai atrodo ryškiau nei senesni 1080p televizoriai (apie 2 milijonus pikselių).
     
    • Kadangi 4K ekranai sutalpina daugiau pikselių toje pačioje erdvėje, galite sėdėti arčiau nepastebėdami pikselizacijos.

     

    Žemiau pateiktos bendros gairės, kaip pasirinkti ekrano dydį pagal rekomenduojamus žiūrėjimo atstumus.

    Maži kambariai ir miegamieji:

     
    • Ekrano dydžiai iki 43 colių
     
    • Idealus žiūrėjimo atstumas: 1.6 m ir arčiau
     
    • 4K televizorius šiuo dydžiu vis dar atrodo ryškus iš maždaug 1.2 m atstumo

    Vidutinio dydžio kambariai:

     
    • Ekrano dydžiai 50–55 colių

     

    • Idealus žiūrėjimo atstumas: 1.8–2 m
     
    • 4K televizorių šiame diapazone galima žiūrėti net šiek tiek arčiau – iki maždaug 1,4 m – nepastebint pikselių.

    Vidutinio ir didelio dydžio kambariai:

     
    • Ekrano dydžiai 65–75 colių
     
    • Idealus žiūrėjimo atstumas: 2.4–2.7 m
     
    • Maždaug 65 colių 4K ekranas vis dar atrodo ryškus iš maždaug 2 m atstumo.

    Dideli kambariai arba namų kino salės:

     
    • Ekrano dydžiai nuo 80 colių
     
    • Idealus žiūrėjimo atstumas: daugiau nei 3 m
     
    • Kadangi tai labai dideli ekranai, sėdėti per arti gali būti per daug intensyvu; laikykitės bent 3 m atstumo.

    Vyras ir moteris stilingoje svetainėje žiūri „Philips Ambilight“ televizorių, kuriame rodomas violončelės pasirodymas

    Patarimas: Jei jau žinote savo sėdėjimo atstumą, galite naudoti paprastą nykščio taisyklę:

     

    • 4K televizoriams padauginkite ekrano įstrižainę (coliais) iš 1.2 – tai bus minimalus žiūrėjimo atstumas coliais.
     
    • 1080p televizoriams padauginkite ekrano įstrižainę maždaug iš 1.5.

    Kokia yra ideali vieta mano televizoriui?

    Kai jau žinote tinkamą ekrano dydį, laikas pagalvoti apie jo vietą. Geriausia vieta apjungia gerą matymo liniją, minimalų atspindį ir komfortą. Štai ką reikėtų apsvarstyti:

    Atsukite į sėdėjimo zoną

     
    • Padėkite televizorių taip, kad jis būtų tiesiai priešais vietą, kur dauguma žmonių žiūrės (pavyzdžiui, jūsų pagrindinę sofą).
     
    • Netinkami kampai (pvz., televizorius kampe, o sėdimos vietos kitoje pusėje) gali iškraipyti spalvas arba šiek tiek iškreipti vaizdą.

    Venkite tiesioginės saulės šviesos ir stiprių atspindžių

     

    • Langai įleidžia natūralią šviesą, kas puiku šviesiam kambariui – bet jei saulė tiesiogiai krinta ant ekrano, matysite trukdančius atspindžius.
     
    • Jei negalite išvengti šalia esančio lango, pakabinkite užuolaidas ar žaliuzes, kad išsklaidytumėte šviesą. Arba montuokite televizorių ant sienos, kuri niekada negauna tiesioginės saulės.

    Televizorius virš židinio? Būkite atsargūs

     

    • Televizoriaus montavimas virš židinio gali atrodyti elegantiškai ir sutaupyti grindų vietos, bet dažnai jis būna per aukštai už akių lygio.
     
    • Jei visgi montuojate čia, kruopščiai išmatuokite, kad ekrano centras būtų ne daugiau kaip 15 cm virš jūsų akių lygio sėdint (plačiau apie tai – 3 skyriuje).
     
    • Nepamirškite, kad židinio šiluma ir suodžiai laikui bėgant gali pažeisti elektroniką – pasirūpinkite židinio atbraila ar karščio apsauga, kad apsaugotumėte televizorių.

    Palikite vietos kitai įrangai

     

    • Jei planuojate naudoti garso juostą, žaidimų konsolę ar srautinio perdavimo įrenginį, įsitikinkite, kad po televizoriumi arba stovo viduje (arba ant sienos po pakabintu televizoriumi) yra pakankamai vietos.
     
    • Daugelis žmonių mėgsta montuoti garso juostą tiesiai po televizoriumi. Patikrinkite, ar jūsų stovas ar laikiklis turi pakankamai tarpo.

    Žmogus modernioje svetainėje šalia „Philips Ambilight“ televizoriaus su muzikos sąsaja ir „Fidelio“ garso juosta

    Ar turėčiau montuoti televizorių ant sienos ar pastatyti jį ant stovo?

    1. Sieninis laikiklis

     
    Pliusai:
     
    • Elegantiška, šiuolaikiška išvaizda: Prie sienos tvirtinamas televizorius atlaisvina grindų vietą ir dažnai labiau primena meno kūrinį nei dėžutę.

    • Taupo vietą: Puikiai tinka mažiems kambariams arba jei norite minimalistinio dizaino.

    • Fiksuota padėtis: Kartą pritvirtintas, televizorius nesvirduliuos ir nepasislinks, jei atsitrenksite į stovą.

     
    Minusai:
     
    • Nuolatinis įrengimas: Gręžiant skyles į gipso kartoną ar tinką – jei persikelsite, reikės užtaisyti sieną.

    • Aukščio apribojimai: Jei sieniniai tašai nėra idealioje vietoje, televizorius gali būti pakabintas per aukštai arba per žemai.

    • Mažiau reguliuojamas: Nors yra pasvirimo ar lankstūs laikikliai, dauguma fiksuotų laikiklių po įrengimo siūlo ribotą lankstumą.

    VESA patarimas: Dauguma televizorių naudoja „VESA“ standartą (Video Electronics Standards Association) – tvirtinimo skylės gale. Ieškokite tokio skaičiaus kaip 200x200 mm (horizontalus ir vertikalus atstumas tarp skylių). Jūsų sieninis laikiklis turi atitikti televizoriaus VESA dydį.

     

    2. Televizoriaus stovas

     
    Pliusai:
     
    • Lankstumas: Galite gana lengvai perkelti televizorių (ar pasukti) į kitas kambario vietas.

    • Laikymas: Daugelis stovų ar spintelių suteikia vietos garso juostoms, žaidimų konsolėms, kabelių priedams ir dekorui.

    • Be gręžimo: Nereikia gręžti sienų; tiesiog pastatote televizorių ant stovo.

     
    Minusai:
     
    • Užima grindų vietą: Jei turite mažą svetainę, stovas gali atrodyti gremėzdiškas.

    • Stabilumo klausimai: Įsitikinkite, kad pagrindas pakankamai platus, kad televizorius nenukristų atgal, ypač jei turite vaikų ar naminių gyvūnų.

    Koks yra idealus televizoriaus aukštis ant sienos?

    Nesvarbu, ar pasirinksite sieninį laikiklį, ar stovą – aukštis, kuriuo pastatysite televizorių, labai svarbus patogumui. Štai kaip nustatyti tinkamą aukštį:

    Išmatuokite sėdėjimo akių lygį

     
    • Atsisėskite ant sofos (arba ten, kur paprastai žiūrėsite) atsipalaidavę, natūralia laikysena.
     
    • Paprašykite draugo išmatuoti atstumą nuo grindų iki jūsų akių. Daugumos žmonių sėdėjimo akių lygis yra tarp 90 cm ir 110 cm nuo grindų, tačiau tai gali skirtis.

    Ekrano centras turi būti akių lygyje

     
    • Jei montuojate televizorių ant sienos, pats ekrano centras turi būti jūsų akių lygyje sėdint.
     
    • Jei naudojate stovą, pasirinkite tokį, kuris pakelia ekrano centrą arti jūsų akių lygio. Jei stovas per žemas, pabandykite pastatyti televizorių ant tvirtos platformos ar dėžių, kad pakeltumėte jį, arba rinkitės aukštesnį stalą, kad žiūrėjimo aukštis būtų patogesnis.

    Didžiausias atstumas nuo akių lygio

     
    • Jei negalite tiksliai sulyginti centro su akių lygiu, laikykite ekrano viršutinį kraštą ne daugiau kaip 15 cm virš akių lygio.
     
    • Nedidelis pakreipimas aukštyn (apie 10–15°) yra tinkamas – daugelis pakreipiamų laikiklių turi šią funkciją. Venkite, kad televizorius būtų per aukštai – žiūrėjimas stačiu kampu aukštyn ilgainiui gali sukelti kaklo įtampą.

    Kaip išsirinkti tinkamą televizoriaus stovą?

    Jei nusprendėte, kad jums labiau tinka stovas, štai pagrindiniai veiksniai, kuriuos reikėtų apsvarstyti:

    Svorio talpa ir dydis

     
    • Patikrinkite savo televizoriaus svorį (paprastai nurodyta instrukcijoje arba ant dėžės). Įsitikinkite, kad stovas yra pritaikytas tam svoriui su tam tikra atsarga saugumui.
     
    • Stovo plotis turėtų būti bent jau toks pat, kaip jūsų televizoriaus pagrindas. Kai kurie stovai nurodo didžiausią palaikomą televizoriaus plotį (pvz., „tinka iki 75 colių ekranams“).

    Pasukamumas, pakreipimas ir aukščio reguliavimas

     
    • Daugelis stovų turi įmontuotą pasukamą pagrindą, leidžiantį sukti televizorių į kairę ar dešinę. Tai ypač naudinga, jei turite atviro plano erdvę ar keičiamas sėdimas vietas.
     
    • Kai kurie stovai netgi leidžia šiek tiek pakelti arba nuleisti televizoriaus aukštį keliais centimetrais.

    „Philips Ambilight“ televizorius ant pasukamo stovo, kuriame pavaizduotos dvi spalvingos architektūrinės scenos su rodykle ir tekstu, nurodančiu pasukimo funkciją

    Laidų tvarkymas

     
    • Ieškokite stovų su skylėmis arba kanalais gale, per kuriuos galite pravesti laidus (maitinimo, HDMI, garsiakalbių).
     
    • Laidų paslėpimas už stovo kolonų ar kojelių padeda išlaikyti tvarkingą išvaizdą ir sumažina riziką, kad vaikai ar gyvūnai už jų patemps.

    Derinimas prie interjero

     
    • Stovai gaminami iš medžio, metalo, stiklo ar mišrių medžiagų.
     
    • Atsižvelkite į bendrą svetainės stilių – metalas ir stiklas atrodo moderniai, o medis ar audinio akcentai suteikia jaukumo.

    Atviras ar uždaras laikymas

     
    • Atviros lentynos: Lengva prieiga prie nuotolinio valdymo pultelių, srautinio perdavimo dėžučių ir žaidimų konsolių.
     
    • Uždari stalčiai ar spintelės: Paslepia netvarką, DVD diskus ir laidus; apsaugo nuo dulkių. Nuspręskite, kuris organizavimo būdas jums labiau tinka.

    Svetainės išdėstymas su televizoriumi kampe

    Jei sienos erdvės mažai arba kambario išplanavimas leidžia statyti televizorių kampe, vis tiek galite užtikrinti gerą žiūrėjimo patirtį. Vadovaukitės šiais žingsniais:

    Naudokite specialų kampinį stovą arba laikiklį

     
    • Kampiniai televizorių stovai sukurti su kampuotomis formomis, kad televizorius būtų tinkamai nukreiptas į kambarį.
     
    • Jei norite montuoti televizorių ant sienos kampe, ieškokite dvikampio, lankstaus laikiklio, kuris tvirtinasi prie dviejų susikertančių sienų.

    Ant kampo stovinčio „Philips“ televizoriaus rodomas filmas „Godzila“

    Pakreipkite sėdėjimo vietas

     
    • Išdėstykite sofas, kėdes ar kampinius baldus taip, kad jie būtų nukreipti tiesiai į televizorių, o ne žiūrėtų iš aštraus šoninio kampo.
     
    • Pasukamos kėdės arba L formos sofa gali padėti užtikrinti, kad visi matytų ekraną aiškiai.

    Subalansuokite vizualinį svorį

     
    • Televizorius kampe gali atrodyti „sunkus“ vienoje kambario pusėje. Pridėkite toršerų, augalų ar meno kūrinių priešingoje sienoje ar kampe, kad sukurtumėte pusiausvyrą.
     
    • Apsvarstykite galimybę šalia kampo patiesti kilimą arba pastatyti akcentinę kėdę, kad televizoriaus zona būtų integruota į bendrą kambario dizainą.

    Prieš baigdami, pažiūrėkime į keletą dažniausiai užduodamų klausimų apie televizoriaus pastatymą.

    Ar mano televizorius gali būti platesnis už stovą?

    Taip – jei tik stovas yra pritaikytas televizoriaus svoriui ir televizorius yra pastatytas saugiai. Jei televizorius išsikiša už stovo kraštų, įsitikinkite, kad pagrindas stovi tvirtai ir neapvirsta. Visada laikykitės stovo gamintojo instrukcijų.

    Ar galima naudoti televizorių be stovo?

    Žinoma. Dauguma šiuolaikinių televizorių turi „VESA“ montavimo angas galinėje pusėje. Jei nenorite arba negalite naudoti stalinio stovo, galite:

     

    • Pritvirtinti televizorių prie sienos (naudojant fiksuotą, pasvirimo arba pilno judesio laikiklį).

     

    • Naudoti trečiosios šalies stalviršio laikiklį:

    — Jie panašūs į mažus sieninius laikiklius, bet statomi ant stalo ar spintelės.

    — Leidžia sukioti arba pakreipti televizorių negręžiant sienų.

    Kiek televizorius turėtų būti nutolęs nuo sienos dėl „Ambilight“?

    Palikite apie 5–10 cm tarpą tarp „Ambilight“ televizoriaus ir sienos. Ši erdvė leidžia šviesai tolygiai sklisti aplink kraštus, sukuriant įtraukiantį švytėjimo efektą, kuris pagerina spalvų suvokimą, kontrastą ir sumažina akių nuovargį prastame apšvietime.

    Ar televizorius gali būti per didelis?

    Iš tiesų, didesnis ne visada geriau. Per didelis televizorius kambariui gali:

     

    • Užgožti erdvę: Jis gali atrodyti neproporcingai, todėl kambarys atrodys perpildytas.
     
    • Sukelti akių nuovargį: Jei sėdėsite per arti labai didelio ekrano, turėsite nuolat judinti akis ir galvą, kad sektumėte veiksmą ekrano pakraščiuose.
     
    • Sumažinti vaizdo aiškumą: 1080p televizoriuje labai didelis ekranas rodo pikselius įprastais žiūrėjimo atstumais. 4K ekranas gali tai išspręsti, bet tik iki tam tikro lygio.

     

    Esmė: pasirinkite dydį, atitinkantį jūsų kambario matmenis ir įprastą sėdėjimo atstumą. Jei abejojate, išmatuokite sienos ir sėdėjimo vietą, tada palyginkite su bendrais žiūrėjimo atstumo patarimais aukščiau.

    Paskutiniai patarimai ir kontrolinis sąrašas

    Apgalvoję ekrano dydį, išdėstymą ir baldų komponavimą, galite sukurti patogią, gražią ir akims bei kaklui saugią žiūrėjimo zoną. Štai trumpas kontrolinis sąrašas, kurį verta peržvelgti prieš užbaigiant įrengimą:

    Išmatuokite kambarį

     
    • Išmatuokite atstumą nuo sėdimos vietos iki planuojamos televizoriaus vietos.
     
    • Naudokite šį atstumą ekranui parinkti (žr. 1 skyrių).

    Patikrinkite atspindžius

     
    • Atkreipkite dėmesį į langus ar lempas, kurie gali atspindėti ekrane.
     
    • Stenkitės pastatyti televizorių taip, kad tiesioginiai saulės spinduliai ar ryškios šviesos nešviestų tiesiai į ekraną.

    Pasirinkite laikiklį arba stovą

     
    • Jei norite tvarkingos sieninės išvaizdos, rinkitės laikiklį, atitinkantį televizoriaus VESA standartą.
     
    • Jei pageidaujate mobilumo ar papildomos vietos daiktams, pasirinkite stovą su tinkamais matmenimis ir svorio riba.

    Nustatykite tinkamą aukštį

     
    • Atsisėskite ant sofos ir išmatuokite akių lygį nuo grindų.
     
    • Planuokite taip, kad televizoriaus ekrano centras būtų akių lygyje (arba ne daugiau kaip 15 cm aukščiau).

    Sutvarkykite sėdimas vietas ir dekorą

     
    • Pasukite kėdes ar sofas tiesiai į ekraną.
     
    • Naudokite šoninius staliukus, augalus ar lempas, kad vizualiai subalansuotumėte kambarį.

    Tvarkykite laidus

     
    • Jei įmanoma, planuokite kabelių maršrutus už baldų ar sienose.
     
    • Naudokite vielinius laikiklius, spaustukus ar neutralių spalvų kabelių apdangalus, kad laidai atrodytų tvarkingai.

    Pagalvokite apie būsimą įrangą

     
    • Palikite vietos garso juostai, žaidimų konsolei ar srautinio perdavimo priedėliui.
     
    • Jei turite išmanųjį balso asistentą (pvz., „Google Home“ ar „Alexa“), įsitikinkite, kad jis stovi ten, kur gerai girdi komandas.

    Kai viskas jau savo vietoje, atlikite galutinį patikrinimą: įjunkite televizorių skirtingomis apšvietimo sąlygomis (dieną ir naktį), kad įsitikintumėte, jog nėra atspindžių ir kad aukštis yra patogus. Atsisėskite į kiekvieną kambario vietą, kad įsitikintumėte, ar visiems gerai matyti. Vadovaudamiesi šiais žingsniais, daugelį metų mėgausitės savo televizoriaus įrengimu – patogiu, stilingu ir puikiai pritaikytu jūsų namams.

     

    Malonaus žiūrėjimo!

    Taigi, kuris „Ambilight“ televizorius tai bus?

