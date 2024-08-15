Kuriant patogią ir funkcionalią gyvenamąją erdvę svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip pastatytas jūsų televizorius. Nuo tinkamo ekrano dydžio pasirinkimo iki sprendimo tarp sieninio laikiklio ir stovo – kiekvienas pasirinkimas turi didelę reikšmę. Šiame vadove viskas paaiškinta paprastai, tad net jei televizorių technologijos jums naujos, jausitės užtikrintai įrengdami savo ekraną.
Kai pradedate ieškoti televizoriaus, ekrano dydis dažnai būna pirmas dalykas, kurį pastebite. Tačiau „tinkamas“ dydis daugiausia priklauso nuo dviejų veiksnių:
Žiūrėjimo atstumas
Raiška Žemiau pateiktos bendros gairės, kaip pasirinkti ekrano dydį pagal rekomenduojamus žiūrėjimo atstumus.
Žemiau pateiktos bendros gairės, kaip pasirinkti ekrano dydį pagal rekomenduojamus žiūrėjimo atstumus.
Patarimas: Jei jau žinote savo sėdėjimo atstumą, galite naudoti paprastą nykščio taisyklę:
Kai jau žinote tinkamą ekrano dydį, laikas pagalvoti apie jo vietą. Geriausia vieta apjungia gerą matymo liniją, minimalų atspindį ir komfortą. Štai ką reikėtų apsvarstyti:
VESA patarimas: Dauguma televizorių naudoja „VESA“ standartą (Video Electronics Standards Association) – tvirtinimo skylės gale. Ieškokite tokio skaičiaus kaip 200x200 mm (horizontalus ir vertikalus atstumas tarp skylių). Jūsų sieninis laikiklis turi atitikti televizoriaus VESA dydį.
Nesvarbu, ar pasirinksite sieninį laikiklį, ar stovą – aukštis, kuriuo pastatysite televizorių, labai svarbus patogumui. Štai kaip nustatyti tinkamą aukštį:
Jei nusprendėte, kad jums labiau tinka stovas, štai pagrindiniai veiksniai, kuriuos reikėtų apsvarstyti:
Jei sienos erdvės mažai arba kambario išplanavimas leidžia statyti televizorių kampe, vis tiek galite užtikrinti gerą žiūrėjimo patirtį. Vadovaukitės šiais žingsniais:
Prieš baigdami, pažiūrėkime į keletą dažniausiai užduodamų klausimų apie televizoriaus pastatymą.
Taip – jei tik stovas yra pritaikytas televizoriaus svoriui ir televizorius yra pastatytas saugiai. Jei televizorius išsikiša už stovo kraštų, įsitikinkite, kad pagrindas stovi tvirtai ir neapvirsta. Visada laikykitės stovo gamintojo instrukcijų.
Žinoma. Dauguma šiuolaikinių televizorių turi „VESA“ montavimo angas galinėje pusėje. Jei nenorite arba negalite naudoti stalinio stovo, galite: • Pritvirtinti televizorių prie sienos (naudojant fiksuotą, pasvirimo arba pilno judesio laikiklį). • Naudoti trečiosios šalies stalviršio laikiklį: — Jie panašūs į mažus sieninius laikiklius, bet statomi ant stalo ar spintelės. — Leidžia sukioti arba pakreipti televizorių negręžiant sienų.
• Pritvirtinti televizorių prie sienos (naudojant fiksuotą, pasvirimo arba pilno judesio laikiklį).
• Naudoti trečiosios šalies stalviršio laikiklį:
— Jie panašūs į mažus sieninius laikiklius, bet statomi ant stalo ar spintelės.
— Leidžia sukioti arba pakreipti televizorių negręžiant sienų.
Palikite apie 5–10 cm tarpą tarp „Ambilight“ televizoriaus ir sienos. Ši erdvė leidžia šviesai tolygiai sklisti aplink kraštus, sukuriant įtraukiantį švytėjimo efektą, kuris pagerina spalvų suvokimą, kontrastą ir sumažina akių nuovargį prastame apšvietime.
Iš tiesų, didesnis ne visada geriau. Per didelis televizorius kambariui gali: Esmė: pasirinkite dydį, atitinkantį jūsų kambario matmenis ir įprastą sėdėjimo atstumą. Jei abejojate, išmatuokite sienos ir sėdėjimo vietą, tada palyginkite su bendrais žiūrėjimo atstumo patarimais aukščiau.
Esmė: pasirinkite dydį, atitinkantį jūsų kambario matmenis ir įprastą sėdėjimo atstumą. Jei abejojate, išmatuokite sienos ir sėdėjimo vietą, tada palyginkite su bendrais žiūrėjimo atstumo patarimais aukščiau.
Apgalvoję ekrano dydį, išdėstymą ir baldų komponavimą, galite sukurti patogią, gražią ir akims bei kaklui saugią žiūrėjimo zoną. Štai trumpas kontrolinis sąrašas, kurį verta peržvelgti prieš užbaigiant įrengimą:
Kai viskas jau savo vietoje, atlikite galutinį patikrinimą: įjunkite televizorių skirtingomis apšvietimo sąlygomis (dieną ir naktį), kad įsitikintumėte, jog nėra atspindžių ir kad aukštis yra patogus. Atsisėskite į kiekvieną kambario vietą, kad įsitikintumėte, ar visiems gerai matyti. Vadovaudamiesi šiais žingsniais, daugelį metų mėgausitės savo televizoriaus įrengimu – patogiu, stilingu ir puikiai pritaikytu jūsų namams. Malonaus žiūrėjimo!
Kai viskas jau savo vietoje, atlikite galutinį patikrinimą: įjunkite televizorių skirtingomis apšvietimo sąlygomis (dieną ir naktį), kad įsitikintumėte, jog nėra atspindžių ir kad aukštis yra patogus. Atsisėskite į kiekvieną kambario vietą, kad įsitikintumėte, ar visiems gerai matyti. Vadovaudamiesi šiais žingsniais, daugelį metų mėgausitės savo televizoriaus įrengimu – patogiu, stilingu ir puikiai pritaikytu jūsų namams.
Malonaus žiūrėjimo!
Šis straipsnis buvo sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą, mūsų komandai pateikiant išsamią informaciją, kruopščiai redagavus ir tikrinant faktus, siekiant užtikrinti tikslumą ir kokybę.
