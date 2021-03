1) Atidarykite MENIU, pasirinkite „MAINTENANCE SETTING“ (priežiūros nustatymai) ir pasirinkite „DESCALING CYCLE“ (nukalkinimo ciklas).

2) Paspauskite „OK“, norėdami patvirtinti, kad pradėtų nukalkinimo ciklą.

3) Išimkite vandens bakelį. Supilkite visą butelį „Saeco“ nukalkinimo tirpalo į vandens bakelį.

4) Iki viršaus, iki „MAX“ linijos, pripilkite švaraus vandens iš čiaupo į vandens bakelį. (Įsitikinkite, kad pasiekėte „MAX“ liniją, kitaip reikės plauti papildomai.) Įdėkite vandens bakelį į aparatą.

5) Patvirtinkite paspausdami „OK“.

6) Atidarykite techninės priežiūros dureles ir ištuštinkite lašų surinkimo dėklą bei kavos tirščių stalčių. Įdėkite juos atgal.

7) Patvirtinkite paspausdami „OK“.

8) Pripilkite pusę ąsotėlio švaraus vandens ir įdėkite į aparatą.

9) Įdėkite pieno ąsotėlio dozatorių į virimo padėtį. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

10) Po pieno ąsotėlio dozatoriumi ir dozavimo snapeliu padėkite indą. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

11) Aparatas pradės dozuoti nukalkinimo tirpalą tam tikrais intervalais. Tai trunka apie 20 min.

12) Pasirodžius žinutei „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (išplaukite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens), reiškia, kad nukalkinimo tirpalo ir vandens mišinys baigėsi.

13) Išplaukite vandens bakelį ir pripilkite į jį švaraus vandens iki „MAX“ lygio. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

14) Ištuštinkite vidinį lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

15) Ištuštinkite pieno ąsotėlį, vėl pripilkite pusę ąsotėlio švaraus vandens ir įdėkite į aparatą. 16) Įdėkite pieno ąsotėlio dozatorių į virimo padėtį. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

16) Ištuštinkite indą ir įdėkite jį atgal. Patvirtinkite paspausdami „OK“.

17) Aparatas pradės plovimo ciklą.

18) Visiškai išnaudojus vandenį, kurio reikia plovimo ciklui, aparatas paruoštas. Svarbi pastaba: Jei aparatas antrą arba trečią kartą prašo „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (išplaukite vandens bakelį ir pripilkite švaraus vandens), reiškia, kad nepripildėte vandens bakelio iki „MAX“ lygio. Iš naujo pripildykite vandens bakelį iki „MAX“ lygio ir atlikite kitą plovimo ciklą.

19) Ištuštinkite vidinį lašų surinkimo dėklą ir įdėkite jį atgal.

20) Ištuštinkite ir išplaukite pieno ąsotėlį.

21) Po to vandeniu nuplaukite virimo elementą.

22) Dabar aparatas paruoštas naudoti.