Tepimo dažnumas

Priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojatės savo espreso aparatu, žr. toliau pateiktą informaciją apie dažnį:

• Jei darote 1-5 kavos puodelius per dieną, aparatą sutepkite kas 4 mėnesius

• Jei darote 6-9 kavos puodelius per dieną, aparatą sutepkite kas 2 mėnesius

• Jei darote daugiau nei 10 kavos puodelių per dieną, aparatą sutepkite vieną kartą per mėnesį