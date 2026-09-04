Kodėl prie gaminio nepridedamas adapteris?

„Philips“ siekia sumažinti plastiko atliekų kiekį. Siekiant aplinkosaugos tikslų, prie kai kurių „Philips“ gaminių nebepridedami USB adapteriai. Nors tai gali atrodyti nepatogu, mes užtikriname, kad taip yra todėl, kad dauguma naudotojų jau turi vieną ar kelis USB sieninius adapterius.
Mes ir toliau tieksime USB įkrovimo laidus su gaminiu, kuris gali būti naudojamas su USB adapteriu.
Toliau pateikiama daugiau informacijos apie tai, kurį adapterį naudoti su jūsų „Philips“ gaminiu.
Skirtingose šalyse galimybė įsigyti „Philips“ USB adapterį skiriasi. Galite ieškoti vieno iš toliau nurodytų adapterių (HQ87 arba WAA1001 / WA2001) arba „USB sieninio adapterio“, arba „sieninio adapterio“ svetainėje Philips.com. Susisiekti su mumis, jei nerandate to, ko ieškote.
Jei jau turite USB adapterį, įsitikinkite, kad adapteris yra sertifikuotas, atitinka saugos standartus ir geriausia, kad būtų patikimo prekių ženklo. Saugaus įkrovimo saugumo standartus žr. toliau.
Įėjimo įtampa: 100–240 V.
Išėjimo įtampa: 5 V.
Galios išėjimas: 1 A arba daugiau
Jei norite naudoti arba įkrauti gaminį drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje, visada naudokite purslams atsparų (IPX4) adapterį.
Rekomenduojame naudoti purslams atsparų (IPX4) adapterį. Šį adapterį galite įsigyti „Philips“ internetinėje parduotuvėje arba iš bet kurio mažmenininko. Ant adapterio ieškokite „IPX4“ teksto ar simbolių.
Toliau pateikiame HQ87 IPX4 sieninio adapterio pavyzdį. Pastaba. Skirtingose šalyse piktogramos ir vaizdai, nurodantys atsparumą purslams arba IPX4, skiriasi. Apie rekomenduojamus USB sieninius įkroviklius skaitykite savo gaminio naudotojo vadove.
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Rekomenduojamas adapteris
„Philips“ kūno priežiūros ir grožio produktai: „OneBlade“, barzdaskutės, moteriški skustuvai, kūno plaukų kirptuvai ir plaukų kirpimo mašinėlės
„Philips“ HQ87 purslams atsparus IPX4 adapteris.
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