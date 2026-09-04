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„Philips" pagalba

Kodėl prie gaminio nepridedamas adapteris?

„Philips“ siekia sumažinti plastiko atliekų kiekį. Siekiant aplinkosaugos tikslų, prie kai kurių „Philips“ gaminių nebepridedami USB adapteriai. Nors tai gali atrodyti nepatogu, mes užtikriname, kad taip yra todėl, kad dauguma naudotojų jau turi vieną ar kelis USB sieninius adapterius. 

Mes ir toliau tieksime USB įkrovimo laidus su gaminiu, kuris gali būti naudojamas su USB adapteriu. 
 
Toliau pateikiama daugiau informacijos apie tai, kurį adapterį naudoti su jūsų „Philips“ gaminiu. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , HS5980/15 , HS7980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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