OLED 820 4K „Ambilight“ televizorius
OLED

Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas.

Siūloma mažmeninė kaina

Šis gaminys nebegaminamas
Vienintelis OLED su „Ambilight“

Tai, kuo norėtų būti kiekvienas kitas OLED. META 3.0 ekranas, gilios kaip jūra juodos ir sodrios spalvos, nepriekaištingas garsas, dirbtinis intelektas ir įspūdingas „Ambilight“ šviesų šou. Šis OLED viską keičia.

OLED META 3.0*

Tikra tamsa. Neprilygstamas ryškumas.

OLED technologija garsėja neprilygstamomis juodomis spalvomis. Naujasis META 3.0 ekranas taip pat užtikrina didesnį ryškumo lygį ir itin mažą atspindžių kiekį. Rezultatas – grynos, sodrios spalvos net ryškiai apšviestose patalpose. Taip pat 20 proc. mažesnės energijos sąnaudos. *Prieinama pasirinktuose modeliuose, įskaitant Philips OLED910 ir OLED950.

„P5 AI Dual Engine“ procesorius*

Pažangiausias mūsų procesorius

Giliai jūsų „Ambilight“ televizoriuje veikiantis „P5 AI Dual Engine“ procesorius analizuoja kiekvieną sceną, tobulina vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus, prisitaiko prie apšvietimo sąlygų ir suteikia pranašumą žaidžiant. *Prieinama tik Philips OLED950 modeliuose.

„Ambilight“

Originalu. Integruota. Įtrauku.

Televizoriaus gale įtaisyti LED šviečia sinchroniškai su ekrano turiniu, projektuodami spalvingą šviesą ant sienos ir pripildydami kambarį žiūrimos scenos atmosfera. Pabandykite – ir nebenorėsite žiūrėti kitaip.

Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius

„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.

Ryškus OLED ekranas. Tikroviškas vaizdas bet kokiame apšvietime

Šio ryškaus OLED televizoriaus tikroviškas vaizdas visada atrodo puikiai, net jei žiūrite kampu. Bet kokie kambario aplinkos apšvietimo pokyčiai automatiškai kompensuojami: kad ir ką žiūrėtumėte, juoda spalva atrodys juoda (o ne pilka), o šešėliuose ir šviesiose vietose išryškės net mažiausios detalės. Palaikomi visi pagrindiniai HDR formatai.

Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 Engine“ su DI

„Philips“ P5 procesorius su DI perteikia tokį realų vaizdą, kad galėtumėte tiesiog į jį žengti. Gilaus mokymosi DI algoritmas apdoroja vaizdus panašiai, kaip tai daro žmogaus smegenys. Nepriklausomai nuo to, ką žiūrite, matysite tikroviškas detales ir kontrastą, sodrias spalvas ir natūralius judesius.

Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant

Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.

Įtraukianti erdvinio garso technologija

Su „Dolby Atmos“ ir DTS:X šio televizoriaus garsas tampa dar geresnis ir skamba svaiginančiai bet kurioje patalpoje. Nuo naujausių filmų iki įdomiausių žaidimų ir didžiausių sporto renginių: garsas su aplink jus esančiais garso efektais perkels jus į patį veiksmo centrą.

„Philips“ garso kolonėlės su OLED televizoriais

„Philips“ garso kolonėlės

Pasiruošę kino garsui?

OLED „Ambilight“ televizoriai skamba taip pat puikiai, kaip ir atrodo. Tačiau jei norite, kad sprogimai drebintų grindis, o dialogai būtų dar aiškesni ir sodresni, išbandykite garso kolonėlę, sukurtą specialiai jūsų televizoriui.

Peržiūrėkite „Philips“ kolonėles

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
* „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
* Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
* „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
* Valdymo balsu paslaugų prieinamumas ir veikimas priklauso nuo šalies ir kalbos.
* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
* „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
* Pasiekiamumas „Apple TV“ programėlėje ir „Apple TV+“ įvairiose šalyse ir regionuose gali skirtis. Žr. „Google Play“ ir „Apple Inc.“ palaikymo puslapius.
* Galima pasiekti 144 Hz HDMI VRR, „G-sync“ ir „FreeSync“ žaidžiant AK, prijungtu prie OLED televizoriaus per HDMI
* „Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2025 metais atnaujinus programinę įrangą.
* „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
