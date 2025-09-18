Dirbtinis intelektas Ambilight televizoriuose — kaip tai veikia?
OLED technologija garsėja neprilygstamomis juodomis spalvomis. Naujasis META 3.0 ekranas taip pat užtikrina didesnį ryškumo lygį ir itin mažą atspindžių kiekį. Rezultatas – grynos, sodrios spalvos net ryškiai apšviestose patalpose. Taip pat 20 proc. mažesnės energijos sąnaudos. *Prieinama pasirinktuose modeliuose, įskaitant Philips OLED910 ir OLED950.
Giliai jūsų „Ambilight“ televizoriuje veikiantis „P5 AI Dual Engine“ procesorius analizuoja kiekvieną sceną, tobulina vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus, prisitaiko prie apšvietimo sąlygų ir suteikia pranašumą žaidžiant. *Prieinama tik Philips OLED950 modeliuose.
Televizoriaus gale įtaisyti LED šviečia sinchroniškai su ekrano turiniu, projektuodami spalvingą šviesą ant sienos ir pripildydami kambarį žiūrimos scenos atmosfera. Pabandykite – ir nebenorėsite žiūrėti kitaip.
„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.
Šio ryškaus OLED televizoriaus tikroviškas vaizdas visada atrodo puikiai, net jei žiūrite kampu. Bet kokie kambario aplinkos apšvietimo pokyčiai automatiškai kompensuojami: kad ir ką žiūrėtumėte, juoda spalva atrodys juoda (o ne pilka), o šešėliuose ir šviesiose vietose išryškės net mažiausios detalės. Palaikomi visi pagrindiniai HDR formatai.
„Philips“ P5 procesorius su DI perteikia tokį realų vaizdą, kad galėtumėte tiesiog į jį žengti. Gilaus mokymosi DI algoritmas apdoroja vaizdus panašiai, kaip tai daro žmogaus smegenys. Nepriklausomai nuo to, ką žiūrite, matysite tikroviškas detales ir kontrastą, sodrias spalvas ir natūralius judesius.
Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.
Su „Dolby Atmos“ ir DTS:X šio televizoriaus garsas tampa dar geresnis ir skamba svaiginančiai bet kurioje patalpoje. Nuo naujausių filmų iki įdomiausių žaidimų ir didžiausių sporto renginių: garsas su aplink jus esančiais garso efektais perkels jus į patį veiksmo centrą.
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.