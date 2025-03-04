Paieškos terminai

MLED 920 4K „Ambilight“ televizorius
QD MiniLED

Kiekvienai jaudinančiai akimirkai

  • 55 in
    55 in
  • 65 in
    65 in
  • 75 in
    75 in

Kai kurie televizoriai tiesiog nežino, kada sustoti. „The Xtra“ – dvigubai. 4K ekranas, „QD MiniLED“ skydelis, „Dolby Vision“ ir „Atmos“, vaizdo apdorojimas dirbtinio intelekto pagalba bei „Ambilight plus“ – šiame „Ambilight“ televizoriuje – tik technologijos, jokio kompromiso.

QD MiniLED

Stipriausias pasaulyje vaizdas

Itin tikslus „MiniLED“ foninis apšvietimas kartu su spalvas maksimaliai išryškinančiais „Quantum Dot“ – „The Xtra“ vaizdas yra didelis ir drąsus.

P5 AI

Itin išmanus apdorojimas

Analizuodamas jūsų turinį, P5 AI optimizuoja vaizdą, „Ambilight“ ir žaidimų nustatymus, kad viską – nuo rungtynių iki filmų – patirtumėte pačiu geriausiu būdu.

Ambilight plus

Daugiau detalių. Daugiau įsitraukimo.

Naudojant lęšių sistemą, „Ambilight plus“ dar labiau išplečia švytėjimą dviem kryptimis. Tai mūsų jautriausias, įspūdingiausias ir įtraukiantis švytėjimas iki šiol.

Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant

Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.

Lengvai raskite turinį su „Titan OS“.

„Titan OS“ išmaniojoje TV platformoje greitai ir lengvai rasite tai, kas jums patinka. Galite tęsti serialus tiesiai iš pagrindinio ekrano, tyrinėti pirmaujančių transliacijos paslaugų rekomendacijas ir kurti norimų peržiūrėti filmų sąrašus. Taip pat galite pertvarkyti pagrindinį ekraną, kad mėgstamos programos ir kanalai būtų būtent ten, kur pageidaujate.

Sklandžiai integruokite su išmaniųjų namų sistemomis, balso asistentais ir kt.

Sklandus suderinamumas su „Matter“ padeda lengvai integruoti šį 4K „MiniLED“ televizorių į esamą išmanųjį namų tinklą. Taip pat galite valdyti palydovinį ryšį arba kabelinės televizijos priedėlį nuotolinio valdymo pultu arba juo pažadinti televizoriuje integruotą „Alexa“. Televizorius taip pat suderinamas su „Google“ išmaniaisiais garsiakalbiais ir „Apple AirPlay“.

Puikiai tinka žaidimams. Žaiskite geriausiai

Šis „Ambilight“ televizorius turi HDMI 2.1, 120 Hz atnaujinimo dažnį ir itin mažą įvesties vėlinimą. „Game Bar 2.0“ leidžia pagerinti nustatymus, pridėti pasirinktinį kryžminį taikiklį ir dar daugiau – galite prijungti „Bluetooth“ valdymo pultelį, kad galėtumėte žaisti debesyje. Žaidimų mėgėjai taip pat gali mėgautis 144 Hz VRR per HDMI.

„Philips“ garso kolonėlės su „The Xtra“ televizoriais

„Philips“ garso kolonėlės

Pasiruošę kino garsui?

Be abejo, „The Xtra“ skamba puikiai tiesiai iš dėžės. Tačiau jei ieškote sprogimų, kurie drebintų visą kambarį, ir dialogų su dar daugiau aiškumo ir sodrumo – išbandykite garso kolonėlę, sukurtą puikiai derėti su jūsų televizoriumi.

Pristatome garso kolonėlę

Atraskite kitus „The Xtra“ televizorius

Palyginti

Atsiliepimai

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
* „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
* Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
* „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
* Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
* „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
