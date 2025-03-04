Dirbtinis intelektas Ambilight televizoriuose — kaip tai veikia?
Itin tikslus „MiniLED“ foninis apšvietimas kartu su spalvas maksimaliai išryškinančiais „Quantum Dot“ – „The Xtra“ vaizdas yra didelis ir drąsus.
Analizuodamas jūsų turinį, P5 AI optimizuoja vaizdą, „Ambilight“ ir žaidimų nustatymus, kad viską – nuo rungtynių iki filmų – patirtumėte pačiu geriausiu būdu.
Naudojant lęšių sistemą, „Ambilight plus“ dar labiau išplečia švytėjimą dviem kryptimis. Tai mūsų jautriausias, įspūdingiausias ir įtraukiantis švytėjimas iki šiol.
Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.
„Titan OS“ išmaniojoje TV platformoje greitai ir lengvai rasite tai, kas jums patinka. Galite tęsti serialus tiesiai iš pagrindinio ekrano, tyrinėti pirmaujančių transliacijos paslaugų rekomendacijas ir kurti norimų peržiūrėti filmų sąrašus. Taip pat galite pertvarkyti pagrindinį ekraną, kad mėgstamos programos ir kanalai būtų būtent ten, kur pageidaujate.
Sklandus suderinamumas su „Matter“ padeda lengvai integruoti šį 4K „MiniLED“ televizorių į esamą išmanųjį namų tinklą. Taip pat galite valdyti palydovinį ryšį arba kabelinės televizijos priedėlį nuotolinio valdymo pultu arba juo pažadinti televizoriuje integruotą „Alexa“. Televizorius taip pat suderinamas su „Google“ išmaniaisiais garsiakalbiais ir „Apple AirPlay“.
Šis „Ambilight“ televizorius turi HDMI 2.1, 120 Hz atnaujinimo dažnį ir itin mažą įvesties vėlinimą. „Game Bar 2.0“ leidžia pagerinti nustatymus, pridėti pasirinktinį kryžminį taikiklį ir dar daugiau – galite prijungti „Bluetooth“ valdymo pultelį, kad galėtumėte žaisti debesyje. Žaidimų mėgėjai taip pat gali mėgautis 144 Hz VRR per HDMI.
Dirbtinis intelektas Ambilight televizoriuose — kaip tai veikia?
Kas yra Ambilight televizorius? Kodėl turėtumėte turėti vieną?
Kas yra išmanusis televizorius? Pagrindinės savybės paaiškintos
Televizoriaus pirkimo vadovas: Raskite geriausią televizorių jums
Dirbtinis intelektas Ambilight televizoriuose — kaip tai veikia?
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.