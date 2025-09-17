Paieškos terminai

„The One“ 4K „Ambilight“ televizorius
The One

Tas, kurį norisi žiūrėti

Siūloma mažmeninė kaina

Šis gaminys nebegaminamas
Ar „The One“ tikrai turi viską?

Galite netikėti, tačiau „The One“ iš tiesų turi viską, ko reikia. Stulbinantis 4K vaizdas? Yra. QLED? Be abejo. Taip pat P5 vaizdo apdorojimas, naujos kartos žaidimų galimybės ir „Ambilight“. Ir tai tik pradžia. Susipažinkite su savo naujuoju televizoriumi.

QLED ekranas

Nanokristalų pagrindas

Tradiciniai LED televizoriai šviesą perduoda per spalvų filtrus, dėl to vaizdas tampa blankus. QLED veikia kitaip. Jie naudoja itin mažas nanokristalų daleles, kurios, apšviestos, sužimba ryškiomis spalvomis ir sukuria švaresnį vaizdą.

„P5 Picture Engine“

Tikras vaizdas

Beveik tobulas P5 lustas analizuoja kiekvieną kadrą: intensyvina spalvas, padidina kontrastą, išryškina detales, išlygina judesį ir padidina bet kokio šaltinio raišką iki puikios 4K.

„Ambilight“

Originalu. Integruota. Įtrauku

Pažvelgę į „The One“ galinę dalį, pamatysite įtaisytus LED. Jie sinchronizuojami su vaizdu ekrane, projektuoja spalvingą šviesą ant sienos ir pripildo kambarį žiūrimos scenos nuotaika – televizoriaus žiūrėjimo patirtis pasikeičia visam laikui.

Ryškus ir gyvybingas vaizdas su 4K QLED

Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.

DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį

DTS:X garsas yra toks tikras, kad jį galite pajusti. Naudojant 3D garso technologiją, kuri suteikia dar vieną dimensiją, garsas laisvai juda, kad galėtumėte dar giliau pasinerti į akimirką.

Perkelkite žaidimus į kitą lygį

Nuo konsolių pultelių mylėtojų iki ištikimiausių žaidimų mėgėjų – čia viskas susiję su itin greitai reaguojančiu žaidimu ir grafika be jokių trikdžių. Su VRR 144 Hz, HDMI 2.1, itin mažu atsilikimu ir „Freesync premium“ – viskas, kas reikalinga sklandžiam žaidimui. O su „Ambilight“ žaidimų režimu metas dar giliau pasinerti į veiksmą.

Lengvai raskite turinį su „Titan OS“

„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo

„Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

„Philips“ garso kolonėlės su „The One“ televizoriais

„Philips“ garso kolonėlės

Pasiruošę kino garsui?

Be abejo, „The One“ skamba puikiai tiesiai iš dėžės. Bet jei mėgstate galingus efektus ar itin aiškią ir sodrią kalbą, išbandykite tobulai skambančią garso kolonėlę, kuri puikiai atrodo ir tobulai veikia su jūsų televizoriumi.

Pristatome garso kolonėlę

Norite sužinoti daugiau?

Atraskite kitus „The One“ televizorius

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
* „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
* Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
* „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
* Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
* „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.