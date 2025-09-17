Kas yra Ambilight televizorius? Kodėl turėtumėte turėti vieną?
Tradiciniai LED televizoriai šviesą perduoda per spalvų filtrus, dėl to vaizdas tampa blankus. QLED veikia kitaip. Jie naudoja itin mažas nanokristalų daleles, kurios, apšviestos, sužimba ryškiomis spalvomis ir sukuria švaresnį vaizdą.
Beveik tobulas P5 lustas analizuoja kiekvieną kadrą: intensyvina spalvas, padidina kontrastą, išryškina detales, išlygina judesį ir padidina bet kokio šaltinio raišką iki puikios 4K.
Pažvelgę į „The One“ galinę dalį, pamatysite įtaisytus LED. Jie sinchronizuojami su vaizdu ekrane, projektuoja spalvingą šviesą ant sienos ir pripildo kambarį žiūrimos scenos nuotaika – televizoriaus žiūrėjimo patirtis pasikeičia visam laikui.
Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.
DTS:X garsas yra toks tikras, kad jį galite pajusti. Naudojant 3D garso technologiją, kuri suteikia dar vieną dimensiją, garsas laisvai juda, kad galėtumėte dar giliau pasinerti į akimirką.
Nuo konsolių pultelių mylėtojų iki ištikimiausių žaidimų mėgėjų – čia viskas susiję su itin greitai reaguojančiu žaidimu ir grafika be jokių trikdžių. Su VRR 144 Hz, HDMI 2.1, itin mažu atsilikimu ir „Freesync premium“ – viskas, kas reikalinga sklandžiam žaidimui. O su „Ambilight“ žaidimų režimu metas dar giliau pasinerti į veiksmą.
„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.
„Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.
