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203V5LSB26/10
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiais LED vaizdais šiame „Philips“ ekrane. Dėl kompaktiško dizaino ir VESA laikiklio darbo vieta taps pritaikoma. Puikus pasirinkimas!
„V Line“
20 (19,5 in / 49,5 cm įstriž.)
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
2.7
iš 5
3
Atsiliepimai
stefrom
10/04/2016
România
Patvirtintas pirkėjas
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD
Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD