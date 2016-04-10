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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Atsiliepimai

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės ryškiais LED vaizdais šiame „Philips“ ekrane. Dėl kompaktiško dizaino ir VESA laikiklio darbo vieta taps pritaikoma. Puikus pasirinkimas!

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Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 20 (19,5 in / 49,5 cm įstriž.)

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.7

iš 5

3

Atsiliepimai

5
2

10/04/2016

România

România

Patvirtintas pirkėjas

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

Ši apžvalga buvo parašyta apie 203V5LSB26 Monitor LCD

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