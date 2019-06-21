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  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
  • Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

220V4LSB/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!
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Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

  • „V Line“

  • 22" (55,9 cm)

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

13/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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