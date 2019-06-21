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Nutraukta gamyba
„V Line“
22" (55,9 cm)
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir foninis apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED