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Mūsų „S Line“ monitorius prisideda prie verslo efektyvumo. Tokios funkcijos, kaip „Flicker-free“ ir „LowBlue“ režimai, nevargina akių ir padidina jūsų produktyvumą.
„S Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
John Spider
29/04/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Argumentai už
Cena odpowiednią do jakości
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD
Naudojimo data 2021-03-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD
Naudojimo data 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Argumentai už
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Argumentai prieš
Nu am gasit
Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD
Naudojimo data 2020-09-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD
Naudojimo data 2020-09-18
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.