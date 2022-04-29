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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

221S8LDAB/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Patikimas ir būtinas

Mūsų „S Line“ monitorius prisideda prie verslo efektyvumo. Tokios funkcijos, kaip „Flicker-free“ ir „LowBlue“ režimai, nevargina akių ir padidina jūsų produktyvumą.

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efektyviam verslui

Patikimas ir būtinas

  • „S Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Argumentai už

Cena odpowiednią do jakości

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD

Naudojimo data 2021-03-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD

Naudojimo data 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Argumentai už

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Argumentai prieš

Nu am gasit

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD

Naudojimo data 2020-09-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221S8LDAB Monitor LCD

Naudojimo data 2020-09-18

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  2. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  3. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.