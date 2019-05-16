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Nutraukta gamyba

5600 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

24PFT5603/12

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

Mėgaukitės dailiu ir minimalistiniu šio balto „Philips 5600“ televizoriaus dizainu. Jis plonas ir lenktas, todėl puikiai tiks jūsų interjerui. Šis televizorius išsiskiria „Full HD“ vaizdo kokybe ir yra puikus pasirinkimas ieškantiems paprastumo.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

Elegantiška balta spalva garantuoja modernų vaizdą kiekviename kambaryje

Mes žinome, kad jūs norite televizoriaus su mažu ekranu, kuris atrodo taip pat puikiai, kaip ir veikia. Mūsų dizainerių komanda priderino įmantrios baltos spalvos rėmą prie blizgaus korpuso ir sukūrė modernaus dizaino televizorių, kuris papildys bet kurį kambarį.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

„Pixel Plus HD“. Aiškūs vaizdai iš bet kokio šaltinio.

„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar žiūrėsite kabelinę televiziją, ar įrašus iš disko, mėgausitės ryškesniais vaizdais su sodresniais baltais ir juodais atspalviais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

16/05/2019

România

România

Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.

Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

07/05/2019

România

România

Acest produs oferă o calitate buna !

Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.