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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
Mėgaukitės dailiu ir minimalistiniu šio balto „Philips 5600“ televizoriaus dizainu. Jis plonas ir lenktas, todėl puikiai tiks jūsų interjerui. Šis televizorius išsiskiria „Full HD“ vaizdo kokybe ir yra puikus pasirinkimas ieškantiems paprastumo.
80 cm (32 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar žiūrėsite kabelinę televiziją, ar įrašus iš disko, mėgausitės ryškesniais vaizdais su sodresniais baltais ir juodais atspalviais.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.