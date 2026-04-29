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QHD LCD monitorius

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QHD LCD monitorius

272B8QJEB/01

QHD LCD monitorius

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 272B8Q
  • ZIP fail., 11.2 kB
  • 19 March 2018

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 272B8Q
  • ZIP fail., 11.2 kB
  • 19 March 2018

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 350.9 kB
  • 8 June 2023

Greitos pradžios vadovas - English (US)

  • PDF fail., 5.6 MB
  • 2 June 2023

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