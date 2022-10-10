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  • Energy Label Europe A
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Energy Label Europe A
    Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
  • Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „SmartControl Lite“

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės ryškiu LED vaizdu šiame dideliame „Philips“ ekrane. Tai puikus pasirinkimas su HDMI jungtimi ir stereogarsiakalbiais!
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su stereogarsiakalbiais

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Lengva suderinti ekrano charakteristikas, naudojant „SmartControl Lite“

„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Argumentai už

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Argumentai prieš

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246V5LHAB Monitor LCD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“