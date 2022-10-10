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Nutraukta gamyba
„V Line“
27 in (68,6 cm)
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
„SmartControl Lite“ yra naujos kartos 3D piktogramomis paremta GUI monitoriaus valdymo programinė įranga. Tai leidžia naudotojui pele suderinti daugelį monitoriaus parametrų, tokių kaip spalva, ryškumas, ekrano kalibravimas, multimedija, ID valdymas ir t. t.
4.3
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
10/10/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Argumentai už
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Argumentai prieš
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246V5LHAB Monitor LCD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“