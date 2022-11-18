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Nutraukta gamyba

„Full HD“ LCD monitorius

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.

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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

16

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Argumentai už

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Argumentai prieš

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2022-10-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Naudojimo data 2022-10-18

06/01/2018

Polska

Polska

to jest bardzo dobry produkt

jest zbyt wcześnie, w odniesieniu do monitora, aby go skutecznie ocenić. Jest to oczywiście kwestia czasu użytkowania, aby wskazać realny MTBF. Na ten czas oceniam monitor w tej "przestrzeni" cenowej jako bardzo dobry

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

30/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Naudojimo data 2020-11-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Naudojimo data 2020-11-30

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“