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  • Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
  • Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Nutraukta gamyba

„Full HD“ LCD monitorius

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.

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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Itin siauras kraštelis sukuria vientiso ekrano įspūdį

Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Argumentai už

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Argumentai prieš

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Argumentai už

znakomite kolory

Argumentai prieš

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

29/12/2017

Polska

Polska

Doskonały według mnie

Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“