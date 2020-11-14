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Nutraukta gamyba
Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.
Naujieji „Philips“ ekranai gaminami su itin siauru krašteliu, todėl niekas neblaško jūsų dėmesio, o ekrano plotas išnaudojamas maksimaliai. Tai ypač patogu, kai jungiami ar išdėliojami keli ekranai, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, atliekant grafinio dizaino darbus ir kitas specializuotas užduotis, nes itin siauras kraštelis sukuria įspūdį, kad naudojatės vienu dideliu ekranu.
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Argumentai už
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Argumentai prieš
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Argumentai už
znakomite kolory
Argumentai prieš
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
piotrino
29/12/2017
Polska
Doskonały według mnie
Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“