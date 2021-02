Naudodami programų valdymą galite lengvai pridėti, rūšiuoti ir ištrinti programas

Naudodami programų valdymą galite pasiūlyti svečiams tokias televizoriaus programas, apie kurias jie svajoja. Jūs galite pridėti, ištrinti ir rūšiuoti programas taip, kaip jums patinka. Be to, šiuos nustatymus galite klonuoti į bet kurį kitą televizorių neatlikdami to televizoriaus nustatymo! Taip pat galite kurti skirtingus profilius ir lengvai juos keisti. Norite liukso kambariams tiekti didelio dažnių juostos pločio įrašų programas, o kitiems kambariams siauro dažnių juostos pločio programas? Jokių problemų. Programų valdymas padės jums ir jūsų svečiams mėgautis paslaugomis.