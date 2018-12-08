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32PHS4001/12
Itin plonas LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4000 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
2.8
iš 5
4
Atsiliepimai
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Argumentai už
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Argumentai prieš
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2018-11-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Naudojimo data 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Naudojimo data 2019-09-21
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Naudojimo data 2019-09-21
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Šis televizorius nepalaiko „Pause TV“ / USB įrašymo, kai įdėta „CI Plus CAM“ kortelė