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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas LED televizorius

32PHT4101/12

3.9

| (8) Atsiliepimai

Itin plonas LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/T2/C

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

„Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.

Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

8

Atsiliepimai

2

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

17/06/2017

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.