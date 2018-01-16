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32PHT4132/12
Itin plonas LED televizorius
Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi HD vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/T2/C
Pradėjusios kurti naują televizorių mūsų komandos apgalvojo kiekvieną aspektą, pradedant technologijomis ir baigiant dizainu. Modernios kojelės buvo suprojektuotos siekiant sukurti erdvę po televizoriumi (kur paprastai būdavo stovas) ir taip atkurti dar įspūdingesnius vaizdus. Rezultatas – tvirtai stovintis televizorius.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Václavv
16/01/2018
Česká republika
Televizor plně splňuje moje požadavky
Za málo peněz hodně.muziky. Tak nějak se dá ohodnotit televizor. Obraz i zvuk na vysoké úrovni. Chybí manuál v češtině
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.