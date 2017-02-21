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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas LED televizorius

32PHT4201/12

3.8

| (13) Atsiliepimai

Itin plonas LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/T2/C

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

Itin plonas juodas mentės formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

13

Atsiliepimai

21/02/2017

Eesti

Eesti

Suurepärane pilt stiilses kestas.

Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

09/09/2017

România

România

ok

tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

12/01/2017

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Un produs care satisface cerintele unui televizor

Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.