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40PFK6540/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“
6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Perfect Pixel HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB-T/C/S/S2
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.
Kampu pakreiptam centriniam stovui pasirinkome modernią itin blizgią sidabrinę apdailą, o tada pratęsėme jį itin plonu kampu pakreiptu kaklu ir sukūrėme televizoriaus dizainą, kuris puikiai tiks kiekviename šiuolaikiniame interjere.
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Erelis
18/07/2019
Lietuva
Geriausias mano televizorius.
Ekranas didelis, bet ne per didelis, todėl aiškus, tikroviškas vaizdas. Apšvietimas iš TV pritaikytas pagal rodomo vaizdo ryškumą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Revolt
25/01/2019
România
Nu mai are update softvare ,blocat la versiunea android 5.11
Blocat la versiunea android 5.11 alte televizoare android folosesc versiunea 8 ,nu merita televizoare philips acesti bani
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Darckman
06/02/2019
România
Software
Voare vor mai avea asistenta software? Este blocat de un an la versiunea android 5.1 lolipop,nu se mai merita tinut acest tv,va deveni un smart tv prost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.