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40PFK6560/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“
6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Perfect Pixel HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB-T/C/S/S2
„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, pradedant „Google Play™“, „Netflix“, interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva naršyti po meniu naudojant tiesiogines nuorodas į mėgstamiausius.
Jums patinka žiūrėti filmus ir jūs norite mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Apdovanojimų pelniusi „Perfect Natural Motion“ judesio gerinimo technologija pašalina vibracijas, kad galėtumėte stebėti išskirtinai sklandų judantį vaizdą. Filmai įrašomi 24 kadrų per sekundę dažniu. PNM keturgubai padidina kadrų skaičių iki 100 pasikeitimų per sekundę. Taip pašalinama vibracija, o jūs galite mėgautis sklandžiu ir itin aiškiu vaizdu.
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.