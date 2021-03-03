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40PFS6909/12
Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius
„Philips“ 6900 serijos „Smart LED“ televizorius su itin siauru rombo formos apvadu tikrai pavergs jūsų širdį. Šis televizorius ne tik gerai atrodo, čia rasite tokias funkcijas kaip „Ambilight“, 3D, „Skype™“ ir daugiau.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“
DVB-T/T2/C/S/S2
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar labiau jaudinantys, intensyvūs ir įtraukiantys.
Peržiūrėkite išmaniojo įrenginio turinį ir dalykitės juo su draugais ir šeima televizoriaus ekrane. Panaudoję paprastą komandą žiūrėkite televizoriaus ekrane nuotraukas, vaizdo įrašus ir žaidimus, esančius jūsų išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 600 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi nepriekaištingai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.
3.0
iš 5
25
Atsiliepimai
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Naudojimo data 2019-03-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Naudojimo data 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
МаяАП
07/06/2019
България
страхотен телевизор
Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę: www.philips.com/TV.
Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas
„Cloud TV“ pasiūla priklauso nuo šalies pasiekiamumo ir reglamentų
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
„Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.