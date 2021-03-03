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  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
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Nutraukta gamyba

6900 seriesItin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius

40PFS6909/12

3

| (25) Atsiliepimai

Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius

„Philips“ 6900 serijos „Smart LED“ televizorius su itin siauru rombo formos apvadu tikrai pavergs jūsų širdį. Šis televizorius ne tik gerai atrodo, čia rasite tokias funkcijas kaip „Ambilight“, 3D, „Skype™“ ir daugiau.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius

  • 102 cm (40 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • „Dual Core“

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar labiau jaudinantys, intensyvūs ir įtraukiantys.

„Wi-Fi Miracast™“ – peržiūrėkite išmaniojo telefono turinį televizoriaus ekrane

„Wi-Fi Miracast™“ – peržiūrėkite išmaniojo telefono turinį televizoriaus ekrane

Peržiūrėkite išmaniojo įrenginio turinį ir dalykitės juo su draugais ir šeima televizoriaus ekrane. Panaudoję paprastą komandą žiūrėkite televizoriaus ekrane nuotraukas, vaizdo įrašus ir žaidimus, esančius jūsų išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.

600 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų nepriekaištingi

600 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų nepriekaištingi

Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 600 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi nepriekaištingai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

25

Atsiliepimai

03/03/2021

România

România

tv

Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Naudojimo data 2019-03-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Naudojimo data 2019-03-03

26/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен Full HD телевизор

Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

07/06/2019

България

България

страхотен телевизор

Хубава картина, лесен за употреба и страхотен дизайн.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę: www.philips.com/TV.

  2. Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas

  3. „Cloud TV“ pasiūla priklauso nuo šalies pasiekiamumo ir reglamentų

  4. Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.

  5. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  6. „Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.

  7. Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

  8. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  9. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  10. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  11. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.