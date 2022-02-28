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43PFS4112/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi „Full HD“ vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.
108 cm (43 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Pradėjusios kurti naują televizorių mūsų komandos apgalvojo kiekvieną aspektą, pradedant technologijomis ir baigiant dizainu. Modernios kojelės buvo suprojektuotos siekiant sukurti erdvę po televizoriumi (kur paprastai būdavo stovas) ir taip atkurti dar įspūdingesnius vaizdus. Rezultatas – tvirtai stovintis televizorius.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
3.2
iš 5
6
Atsiliepimai
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Naudojimo data 2020-02-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Naudojimo data 2020-02-28
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.