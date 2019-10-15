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43PUS6401/12
Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“
„Philips“ 6400 serijoje puikiai suderintas dizainas ir efektyvumas. Minimalistinio dizaino stovas laiko ekraną, kuriame perkeikiamas 4K „Ultra HD“ ir „Pixel Plus Ultra HD“ kokybės vaizdas. Su „Android TV“ mėgaukitės pramogomis be ribų
108 cm (43 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Quad Core“, 8 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite mėgautis aiškiais 4K vaizdais.
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.
Debesų žaidimai siūlo didelį internetinį kokybiškų žaidimų katalogą, kuriame kiekviena amžiaus grupė gali rinktis pagal savo pomėgius ir lygį. Tiesiog pasirinkite žaidimą ir žaiskite jį televizoriaus ekrane!
3.6
iš 5
127
Atsiliepimai
Ucnar
15/10/2019
Eesti
väga hea teler
Mulle meeldib et selle teleka juures on Smart tv võimalus. Igapäevaselt kasutan Netflixi, Prime tv ja Spotifyd. Meeldib et saan ekraani välja lülitada muusika kuulamise ajal
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Frembler
10/07/2017
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Telekas on mugav ja hea kasutada, aga Android TV funktsionaalsus on vahepeal veel toore
Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
jordanest
06/06/2017
Eesti
Olen rahul
Olen väga rahul, ambilight meeldib väga ja pilt on ka ilus ja puhas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)