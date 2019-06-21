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  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

4000 seriesPlonas „Full HD“ LED televizorius

48PFT4100/12

3.7

| (38) Atsiliepimai

Plonas „Full HD“ LED televizorius

„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 121 cm (48 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/T2/C

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

38

Atsiliepimai

21/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена телевізором!

Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV

11/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod predobar

Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima

Argumentai už

Za

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Naudojimo data 2018-07-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV

Naudojimo data 2018-07-11

14/12/2019

Magyarország

Magyarország

Jó készülék

Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.