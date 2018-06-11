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48PFT4101/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full-HD“ vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
121 cm (48 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.
4.0
iš 5
42
Atsiliepimai
guntisxl
11/06/2018
Latvija
Viss OK!
Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.