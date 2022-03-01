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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
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Nutraukta gamyba

6000 seriesItin plonas 4K televizorius su „Android TV™“

55PUT6401/12

2.8

| (4) Atsiliepimai

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

„Philips“ 6400 serijoje puikiai suderintas dizainas ir efektyvumas. Minimalistinio dizaino stovas laiko ekraną, kuriame perkeikiamas 4K „Ultra HD“ ir „Pixel Plus Ultra HD“ kokybės vaizdas. Su „Android TV“ mėgaukitės pramogomis be ribų

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“

  • 139 cm (55 in)

  • „4K Ultra HD LED“ televizorius

  • „Quad Core“, 8 GB ir didinama

  • DVB-T/T2/C

lengvumo pojūtį suteikiantis elegantiškas ir plonas aliuminio stovas

Kiekvienam meno kūriniui būtinas stovas. Kaip ir kiekvienas meno kūrinys, šis „Philips“ televizorius turi būti tinkamai pateiktas. Specialiai šiai galingų televizorių serijai mūsų dizainerių komanda sukūrė ploną aliuminio stovą, kuris sukuria lengvumo pojūtį ir atrodo labai dailiai.

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegę „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.

Debesų žaidimai: kokybiški žaidimai visoms amžių grupėms

Debesų žaidimai siūlo didelį internetinį kokybiškų žaidimų katalogą, kuriame kiekviena amžiaus grupė gali rinktis pagal savo pomėgius ir lygį. Tiesiog pasirinkite žaidimą ir žaiskite jį televizoriaus ekrane!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2

01/03/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Отличен

Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.

Argumentai už

Бръсне перфектно

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Naudojimo data 2021-03-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

Naudojimo data 2021-03-01

22/05/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Podliczając plusy i minusy polecam.

Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

17/04/2017

România

România

Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv

am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  3. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  4. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  5. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  6. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  8. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  9. Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)