  • Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas. Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas. Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas.
    Energy Label Europe F Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 201.0KB)

    OLED 4K „Ambilight“ televizorius

    77OLED810/12

    Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas.

    Šis pažangus OLED „Ambilight“ televizorius skleidžia grožį. Jus sužavės minimalistinis dizainas, tikroviškas vaizdas ir nuostabus kinematografinis garsas. Dėl „Ambilight“ užburiančio spindesio viskas atrodo didingiau ir dar įspūdingiau!

    OLED 4K „Ambilight“ televizorius

    Neįtikėtinas tikroviškumas. Nuostabus dizainas.

    • 194 cm (77 col.) AMBILIGHT televizorius
    • 4K OLED. 144 Hz
    • „P5 AI Perfect Picture Engine“
    • „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“
    Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius

    Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius

    „Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.

    Ryškus OLED ekranas. Tikroviškas vaizdas bet kokiame apšvietime

    Ryškus OLED ekranas. Tikroviškas vaizdas bet kokiame apšvietime

    Šio ryškaus OLED televizoriaus tikroviškas vaizdas visada atrodo puikiai, net jei žiūrite kampu. Bet kokie kambario aplinkos apšvietimo pokyčiai automatiškai kompensuojami: kad ir ką žiūrėtumėte, juoda spalva atrodys juoda (o ne pilka), o šešėliuose ir šviesiose vietose išryškės net mažiausios detalės. Palaikomi visi pagrindiniai HDR formatai.

    Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 Engine“ su DI

    Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 Engine“ su DI

    „Philips“ P5 procesorius su DI perteikia tokį realų vaizdą, kad galėtumėte tiesiog į jį žengti. Gilaus mokymosi DI algoritmas apdoroja vaizdus panašiai, kaip tai daro žmogaus smegenys. Nepriklausomai nuo to, ką žiūrite, matysite tikroviškas detales ir kontrastą, sodrias spalvas ir natūralius judesius.

    Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant

    Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant

    Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.

    Įtraukianti erdvinio garso technologija

    Įtraukianti erdvinio garso technologija

    Su „Dolby Atmos“ ir DTS:X šio televizoriaus garsas tampa dar geresnis ir skamba svaiginančiai bet kurioje patalpoje. Nuo naujausių filmų iki įdomiausių žaidimų ir didžiausių sporto renginių: garsas su aplink jus esančiais garso efektais perkels jus į patį veiksmo centrą.

    Kad ir ką žiūrėtumėte, televizoriaus garsas bus tobulas. „IntelliSound“ variklis

    Kad ir ką žiūrėtumėte, televizoriaus garsas bus tobulas. „IntelliSound“ variklis

    Su mūsų „IntelliSound“ varikliu „Ambilight“ televizorius gali naudoti dirbtinį intelektą, kad užtikrintų geriausią įmanomą garsą! Nesvarbu, ar tai būtų laidos ir filmai, muzika, ar daug kalbos turintis turinys, pvz., žinios, televizorius automatiškai optimizuos nustatymus. Nenorite naudoti dirbtinio intelekto? Taip pat galite rankiniu būdu pasirinkti iš anksto nustatytus garso stilius arba patys pritaikyti nustatymus.

    Jums patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos

    Jums patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos

    Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.

    Visapusiška žaidimų patirtis. Neprilygstamas azartas visiems žaidėjams.

    Visapusiška žaidimų patirtis. Neprilygstamas azartas visiems žaidėjams.

    HDMI 2.1, 120 Hz vietinis atnaujinimo dažnis ir itin mažas įvesties vėlavimas. Šis „Ambilight“ televizorius užtikrins tokį našumą, kokio reikia bet kokiam žaidimui – tiek sukurtam nepriklausomų kūrėjų, tiek didelių bendrovių. „Game Bar 2.0“ leidžia pritaikyti, kaip žaidžiate, taip pat galite prijungti „Bluetooth“ pultelį ir žaisti naudodamiesi debesija. Kompiuterinių žaidimų mėgėjai taip pat gali mėgautis 144 Hz VRR per HDMI.

    Sklandžiai integruokite su išmaniųjų namų sistemomis, balso asistentais ir kt.

    Sklandžiai integruokite su išmaniųjų namų sistemomis, balso asistentais ir kt.

    Sklandus suderinamumas su „Matter“ padeda lengvai integruoti šį 4K „Ambilight“ televizorių į esamą išmanųjį namų tinklą. Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu taip pat galite valdyti palydovinės ar kabelinės televizijos priedelį arba pažadinti „Google Assistant“, o televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

    Kruopštus dizainas. Atsakingai supakuota.

    Elegantiškas, be rėmelio ekranas atrodo rafinuotai bet kuriame kambaryje, o „Ambilight“ sukuria užburiantį nuotaikingą apšvietimą, kai ekranas išjungtas. Plonas metalinis televizoriaus nuotolinio valdymo pultas įkraunamas belaidžiu būdu ir turi judesiais įjungiamą apšvietimą. Mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai atspausdinti ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • „Ambilight Suite“
      • Žaidimų režimas
      • Muzikos režimas
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      77  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      194  cm
      Ekranas
      4K „Ultra HD OLED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160 p
      Savasis atnaujinimo dažnis
      144  Hz
      Vaizdo variklis
      „P5 AI Perfect Picture Engine“
      Vaizdo išryškinimas
      • Automatinis filmų ir filmų kūrėjo režimas
      • „Calman“
      • „Calman Autocal Ready“ ir rankinis kalibravimas
      • Krištolo skaidrumo
      • ECO
      • Filmų kūrėjo režimas
      • Žaidimas
      • Namų kinas
      • Įdiegtas „MEMC“ / „FRC“
      • „Micro Dimming Perfect“
      • Monitorius
      • Asmeninis
      • „Perfect Natural Motion“
      Kintamas atnaujinimo dažnis
      144 Hz

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „Apple TV“
      • „Disney+“
      • „Netflix“*
      • NFT programa*
      • „YouTube“
      OS
      „Google TV™“
      Atminties dydis (laikinosios)*
      32 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
      • Veikia su „Alexa“
      • „Hey Google“
      „Smart Home“ patirtis
      • Control4
      • „MATTER“
      • Veikia su „Apple Home“
      Žaidimų valdymo juosta
      „Gamebar 2.0“
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.1 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      Išėjimo galia: 70 vatų (RMS)
      Garsiakalbio konfigūracija
      Keturi 10 W vidutinių-aukštų dažnių garsiakalbiai, 30 W žemųjų dažnių garsiakalbis
      „Codec“
      • „Dolby Atmos“
      • „Dolby Digital“
      • DTS:X
      Garsumo gerinimas
      • A.I. EQ
      • AI režimas
      • AVL režimas
      • Aiškus dialogas
      • Dialogai
      • „Dolby Media Intelligence“
      • „Dolby Atmos“
      • Pramogos
      • Klausymosi profilis
      • Muzika
      • Naktinis režimas
      • Originalas
      • Asmeninis
      • Erdvinė muzika
      Ausinių funkcijos
      „Dolby Atmos“ ausinėms
      Pagrindinis garsiakalbis
      Dvikryptis vidutinių dažnių garsiakalbis + aukštų dažnių garsiakalbis
      Žemųjų dažnių kolonėlė
      „Triple Ring Balance Quad PR“

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      4
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ax, 2x2, dviguba juosta
      • „Bluetooth 5.2“
      • Veikia su „Apple AirPlay“
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 2
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      • Maks. 48Gb/s duomenų perdavimo greitis
      „EasyLink 2.0“
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 visas pralaidumas 48 Gb/s
      • iki 4K 144 Hz
      Žaidimai
      • „AMD FreeSync Premium“
      • ALLM
      • „Dolby Vision“ žaidimai
      • HDMI KAD
      • „HGiG“
      • Suderinama su „Nvidia G-Sync“
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • „Dolby Vision“
      • HDR10
      • Pritaikoma HDR10+
      • HLG

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      2295005
      SDR energinė klasė
      F
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      134  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      141  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      organiniai šviesą spinduliuojantys diodai (OLED)

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 1 USB-C kabelis nuotoliniu būdu valdomam įkrovimui
      • Maitinimo laidas
      • Nuotolinis valdymas su belaidžiu įkrovimu
      • Trumpa instrukcija
      • Saugos ir teisinės informacijos lapelis
      • Stalinis stovas

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Metalinis rėmelis
      Stovo dizainas
      Metalinis blizgus chromo stovas

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      801  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      400 x 300 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      1723 x 991 x 79 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      1723 x 1059 x 316 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      1950 x 1170 x 200 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      35,5 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      36 kg
      Svoris su pakuote
      45,1 kg

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu paslaugų prieinamumas ir veikimas priklauso nuo šalies ir kalbos.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
    • Pasiekiamumas „Apple TV“ programėlėje ir „Apple TV+“ įvairiose šalyse ir regionuose gali skirtis. Žr. „Google Play“ ir „Apple Inc.“ palaikymo puslapius.
    • Galima pasiekti 144 Hz HDMI VRR, „G-sync“ ir „FreeSync“ žaidžiant AK, prijungtu prie OLED televizoriaus per HDMI
    • „Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2025 metais atnaujinus programinę įrangą.
    • „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

