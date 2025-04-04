Šis pažangus OLED „Ambilight“ televizorius skleidžia grožį. Jus sužavės minimalistinis dizainas, tikroviškas vaizdas ir nuostabus kinematografinis garsas. Dėl „Ambilight“ užburiančio spindesio viskas atrodo didingiau ir dar įspūdingiau!
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius
„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.
Ryškus OLED ekranas. Tikroviškas vaizdas bet kokiame apšvietime
Šio ryškaus OLED televizoriaus tikroviškas vaizdas visada atrodo puikiai, net jei žiūrite kampu. Bet kokie kambario aplinkos apšvietimo pokyčiai automatiškai kompensuojami: kad ir ką žiūrėtumėte, juoda spalva atrodys juoda (o ne pilka), o šešėliuose ir šviesiose vietose išryškės net mažiausios detalės. Palaikomi visi pagrindiniai HDR formatai.
Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 Engine“ su DI
„Philips“ P5 procesorius su DI perteikia tokį realų vaizdą, kad galėtumėte tiesiog į jį žengti. Gilaus mokymosi DI algoritmas apdoroja vaizdus panašiai, kaip tai daro žmogaus smegenys. Nepriklausomai nuo to, ką žiūrite, matysite tikroviškas detales ir kontrastą, sodrias spalvas ir natūralius judesius.
Kinematografiškas vaizdas tiek žiūrint, tiek žaidžiant
Įsikibkite, kad nenugriūtumėte! Naudodami „Dolby Vision“ matysite tokį vaizdą, kokį norėjo perteikti režisierius – daugiau jokių nuviliančių, tamsių scenų! Tiek filmuose, tiek žaidimuose matysite kiekvieną nuostabią detalę.
Įtraukianti erdvinio garso technologija
Su „Dolby Atmos“ ir DTS:X šio televizoriaus garsas tampa dar geresnis ir skamba svaiginančiai bet kurioje patalpoje. Nuo naujausių filmų iki įdomiausių žaidimų ir didžiausių sporto renginių: garsas su aplink jus esančiais garso efektais perkels jus į patį veiksmo centrą.
Kad ir ką žiūrėtumėte, televizoriaus garsas bus tobulas. „IntelliSound“ variklis
Su mūsų „IntelliSound“ varikliu „Ambilight“ televizorius gali naudoti dirbtinį intelektą, kad užtikrintų geriausią įmanomą garsą! Nesvarbu, ar tai būtų laidos ir filmai, muzika, ar daug kalbos turintis turinys, pvz., žinios, televizorius automatiškai optimizuos nustatymus. Nenorite naudoti dirbtinio intelekto? Taip pat galite rankiniu būdu pasirinkti iš anksto nustatytus garso stilius arba patys pritaikyti nustatymus.
Jums patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos
Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.
Visapusiška žaidimų patirtis. Neprilygstamas azartas visiems žaidėjams.
HDMI 2.1, 120 Hz vietinis atnaujinimo dažnis ir itin mažas įvesties vėlavimas. Šis „Ambilight“ televizorius užtikrins tokį našumą, kokio reikia bet kokiam žaidimui – tiek sukurtam nepriklausomų kūrėjų, tiek didelių bendrovių. „Game Bar 2.0“ leidžia pritaikyti, kaip žaidžiate, taip pat galite prijungti „Bluetooth“ pultelį ir žaisti naudodamiesi debesija. Kompiuterinių žaidimų mėgėjai taip pat gali mėgautis 144 Hz VRR per HDMI.
Sklandžiai integruokite su išmaniųjų namų sistemomis, balso asistentais ir kt.
Sklandus suderinamumas su „Matter“ padeda lengvai integruoti šį 4K „Ambilight“ televizorių į esamą išmanųjį namų tinklą. Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu taip pat galite valdyti palydovinės ar kabelinės televizijos priedelį arba pažadinti „Google Assistant“, o televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.
Kruopštus dizainas. Atsakingai supakuota.
Elegantiškas, be rėmelio ekranas atrodo rafinuotai bet kuriame kambaryje, o „Ambilight“ sukuria užburiantį nuotaikingą apšvietimą, kai ekranas išjungtas. Plonas metalinis televizoriaus nuotolinio valdymo pultas įkraunamas belaidžiu būdu ir turi judesiais įjungiamą apšvietimą. Mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai atspausdinti ant perdirbto popieriaus.
Techninės savybės
„Ambilight“
„Ambilight“ funkcijos
„Ambilight Suite“
Žaidimų režimas
Muzikos režimas
Prisitaiko prie sienos spalvos
„Ambilight“ versija
3 pusių
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
55
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
139
cm
Ekranas
4K „Ultra HD OLED“
Skiriamoji ekrano geba
3840 x 2160 p
Savasis atnaujinimo dažnis
120
Hz
Vaizdo variklis
„P5 AI Perfect Picture Engine“
Vaizdo išryškinimas
Automatinis filmų ir filmų kūrėjo režimas
„Calman“
„Calman Autocal Ready“ ir rankinis kalibravimas
Krištolo skaidrumo
ECO
Filmų kūrėjo režimas
Žaidimas
Namų kinas
Įdiegtas „MEMC“ / „FRC“
„Micro Dimming Perfect“
Monitorius
Asmeninis
„Perfect Natural Motion“
Kintamas atnaujinimo dažnis
144 Hz
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
Valdymo balsu paslaugų prieinamumas ir veikimas priklauso nuo šalies ir kalbos.
„Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
„Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
Pasiekiamumas „Apple TV“ programėlėje ir „Apple TV+“ įvairiose šalyse ir regionuose gali skirtis. Žr. „Google Play“ ir „Apple Inc.“ palaikymo puslapius.
Galima pasiekti 144 Hz HDMI VRR, „G-sync“ ir „FreeSync“ žaidžiant AK, prijungtu prie OLED televizoriaus per HDMI
„Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2025 metais atnaujinus programinę įrangą.
„Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.