Integruotas „micro USB“ laidas bet kokiam USB įrenginiui įkrauti

Sudėtinga visiškai atjungti – dabar jums to ir nereikia. Esant lauke gali būti sudėtinga rasti įkroviklį mobiliajam telefonui ar kitam įrenginiui, štai kodėl šis įrenginys turi įrengtą patogų „micro USB“ laidą, todėl jums visada užteks energijos muzikai ir filmams arba tiesiog visada galėsite būti ramūs. Be to, jis puikiai tiks kaip atsarginis maitinimo šaltinis dingus elektrai. Pasinaudokite įrenginio kinetiškai įkraunamu energijos šaltiniu, kad visada turėtumėte energijos ir būtumėte prisijungę.