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Nutraukta gamyba

Nešiojamasis radijas

AE1500/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tikrai telpa kišenėje

Nesvarbu, kur eitumėte, galėsite mėgautis garsiu, geros kokybės garsu su šiuo kišeniniu „Philips“ MW/FM radijo imtuvu.

Peržiūrėti visas naudas

Tikrai telpa kišenėje

  • FM / MW, analoginis derinimas

  • Integruotas garsiakalbis

  • Ausinių lizdas

  • Yra maitinimo elementai

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Vienas sukamasis ratukas, skirtas garsumui ir įjungimui / išjungimui

0

Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1500 Портативно радио

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1500 Портативно радио

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