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Nesvarbu, kur eitumėte, galėsite mėgautis garsiu, geros kokybės garsu su šiuo kišeniniu „Philips“ MW/FM radijo imtuvu.
FM / MW, analoginis derinimas
Integruotas garsiakalbis
Ausinių lizdas
Yra maitinimo elementai
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
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Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.
5.0
iš 5
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Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1500 Портативно радио
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AE1500 Портативно радио