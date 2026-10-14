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Nutraukta gamyba
AZ1133/12
Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos MP3 muzikos malonumams.
Kasdienybei pritaikytas dizainas
MP3-CD
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės nepakartojamos garso kokybės muzikos netrukdydami kitiems.
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