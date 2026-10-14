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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1133/12

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos MP3 muzikos malonumams.

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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • Kasdienybei pritaikytas dizainas

  • MP3-CD

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines

Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės nepakartojamos garso kokybės muzikos netrukdydami kitiems.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.