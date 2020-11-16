„DryCare Essential“

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  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
  • Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos

Nutraukta gamyba

DryCare EssentialEnergiją taupantis plaukų džiovintuvas

BHD029/00

4.8
| (79) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos
„Philips“ sukurtas pažangus „DryCare Essential“ išsiskiria unikalia konstrukcija, o jo džiovinimo efektyvumas prilygsta 2 100 W džiovintuvui, suvartojant tik 1 600 W energijos.*
Peržiūrėti visas naudas

Džiovinkite greitai ir suvartokite mažiau energijos

  • „DryCare Essential“

  • „Ionic“

2 100 W džiovinimo rezultatai, naudojant 1 600 W galią

2 100 W džiovinimo rezultatai, naudojant 1 600 W galią

Dėl naujojo džiovintuvo dizaino, džiovinti galite 2 100 W prilygstančia galia (džiovinimo greitis maždaug 5 g/min), naudodami tik 1 600 W galią. Taip sutaupote 23 % energijos*

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonų kondensacija žvilgantiems, glotniems plaukams

Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų kondicionavimą. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Dėl tolygaus karščio paskirstymo plaukai neperkaista

Dėl tolygaus karščio paskirstymo plaukai neperkaista

Tolygaus karščio paskirstymo funkcija reiškia, kad džiovintuvas naudoja unikalaus dizaino angą, kuri karštį visada paskirsto tolygiai ant plaukų, net esant aukštai temperatūrai. Taip plaukai apsaugomi nuo pažeidimų. Plaukai visiškai apsaugomi nuo perkaitimo, todėl lieka sveiki ir žvilgantys.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

79

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3

16/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!

Argumentai už

Oszczędność

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/07/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

27/01/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Argumentai už

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

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  1. palyginti su 2 100 W „Philips“ džiovintuvu (HP8230, IEC61855)