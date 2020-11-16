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Nutraukta gamyba
„DryCare Essential“
„Ionic“
Dėl naujojo džiovintuvo dizaino, džiovinti galite 2 100 W prilygstančia galia (džiovinimo greitis maždaug 5 g/min), naudodami tik 1 600 W galią. Taip sutaupote 23 % energijos*
Pasirūpinkite plaukais naudodami jonų kondicionavimą. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.
Tolygaus karščio paskirstymo funkcija reiškia, kad džiovintuvas naudoja unikalaus dizaino angą, kuri karštį visada paskirsto tolygiai ant plaukų, net esant aukštai temperatūrai. Taip plaukai apsaugomi nuo pažeidimų. Plaukai visiškai apsaugomi nuo perkaitimo, todėl lieka sveiki ir žvilgantys.
4.8
iš 5
79
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
MrLukasPL
16/11/2020
Polska
Rewelacja!
Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!
Argumentai už
Oszczędność
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Gosia7107
09/07/2019
Polska
bardzo dobry produkt
duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
=Rus=
27/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Argumentai už
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
palyginti su 2 100 W „Philips“ džiovintuvu (HP8230, IEC61855)