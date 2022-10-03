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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms ir kūnui
Naudojimas be laido
+5 priedai
„Double Action“ technologija sinchronizuoja ilgus keraminius pincetus, kad jie tvirtai suimtų ir pašalintų iki 0,5 mm ilgio plaukelius. Plati epiliatoriaus galvutė su 50 % ilgesniais pincetais akimirksniu pašalina daugiau plaukų*. Pasiruoškite odos glotnumui ištisas savaites be jokio vargo.
Plati epiliatoriaus galvutė su 50% ilgesniais pincetais vienu perbraukimu pašalina daugiau plaukelių.*
32 keraminiai pincetai, pagaminti iš hipoalerginių medžiagų, skirti patogiai priežiūrai. Jie lengvai slysta per odą, sukelia mažiau trinties ir suteikia geresnį sąlytį su oda*. 91 % moterų nuomone, jų poveikis odai yra puikus**.
4.6
iš 5
733
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Zaiza1
03/10/2022
Lietuva
Patiko!
Labai patogus naudoti įrenginys. Smagu, kad viskas telpa viename maišelyje, galima vežtis į kelionę. Juo labiau, kadangi lagamine negali būti skustukų – šis epiliatorius yra puiki išeitis. Labai patiko ir pemza kulnams – švelniai ir greitai pašalina negyvą, suragėjusią odą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
logistas86
03/10/2022
Lietuva
Naudingas prietaisas
Patiko naudotis, nes juo patogu pasitrumpinti barzdą, ūsus. Masažuoklis yra geras pagalbininkas esant įtemptiems kojų raumenims po sporto, o kulnų šveitiklis taip pat gerai pasitarnauja. Rekomenduočiau!
Argumentai už
Patogumas, atpalaiduoja
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
Vilnius
30/09/2022
Lietuva
Gaminys
Teko išbandyti šį rinkinį ir galiu pasakyti, jog labai pradžiugino. Epiliatorius veikia kuo puikiausiai, neturiu priekaištų. Kūno masažuoklis padeda atpalaiduoti raumenis vakare. Negyvas odos ląsteles padeda pašalinti šveitimo šepetėlis, kurį išbandžiau duše. Rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Vokietija N=153, 2019