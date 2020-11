Švelnus epiliavimas ir glotni oda iki 4 savaičių

„Philips“ 8000 serijos epiliatorius epiliuoja galingai, tačiau švelniai. Jame yra patobulinti pincetai, kurie atlieka daugiau nei 70 000 plaukelių sugavimo veiksmų per minutę. Tai reiškia, kad nuepiliuosite daugiau odos ir ji bus be galo glotni iki 4 savaičių. Nuepiliuokite blauzdas vos per 10 minučių!